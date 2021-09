DEJAN STANKOVIĆ POSLE POBEDE NAD PROLETEROM: Emotivno veče na Marakani

Šef stručnog štaba Dejan Stanković izneo je utiske posle pobede Zvezde nad ekipom Proletera u okviru osmog kola Superlige Srbije (3:0).

- Prelepo veče, hvala navijačima na puno emocija. Isti dan se proslavlja rođendan Marakani i meni, to kad se spoji u jedno bude izuzetno emotivno. Mnogo dobra utakmica, kao što smo priželjkivali. Jedino što mogu da prigovorim je ta završnica, imali smo 10 zicera sa pet ili šest metara, to moramo da rešavamo, da već u petnaestom minutu bude rezultat kakav hoćemo. Ne želimo da do 75. minuta, ne mogu da kažem da brinemo, ali da ranije rešavamo utakmicu, kako bismo imali prostor za veću rotaciju. Idemo dalje, posle pauze smo dosta dobro izašli, odigrali kvalitetan meč. Sad ulazimo u dve utakmice koje su mnogo važne za ceo klub i naše navijače – istakao je Stanković.

Govorio je šef stručnog štaba Dejan Stanković i o navijačima koji su napravili fenomenalnu atmosferu i na sjajan način obeležili rođendan stadiona „Rajko Mitić“.

- Fenomenalan vetar u leđa je publika, 20 hiljada ljudi, mogu samo da im se zahvalim i da ih pozovem da dođu u što većem broju. Uvek nam pružaju podršku i verujem da će ih biti još više – poručio je Stanković.

