SEO SAM U FOTELJU I POGLEDAO KROZ PROZOR... Ferguson otkrio kako ga je Ronaldo POBEDIO: Šta sam mogao da mu kažem?

"Jednom prilikom sam ga pozvao u svoju kancelariju posle treninga, pljuštala je kiša pred duel sa Arsenalom i znao sam da će on ostati da radi dodatno. Rekao sam mu da ne trenira jer je klizavo i može da se povredi. Seo sam u fotelju, pogledao kroz prozor, a on je bio na trim-stazi, na podlozi astroturf. Šta sam mogao da mu kažem? Pobedio me je", otkrio je Ferguson, a preneo "Sky sport".

foto: EPA

"Fantastično je što se on vratio. Videli ste ga u subotu posle trijumfa – delovao je kao Gaj Julije Cezar koji se vraća u Rim posle vojne pobede. ’Dođoh, videh, pobedih.’ Mislim da je na stadionu u danu njegovog drugog debija za Junajted moglo da bude milion ljudi. Mnogi su ostali napolju. Kada je došao u Junajted kao klinac, morao je mnogo da uči, a sada je drugačije. Kada je bio mlad mnogi su govorili da voli da simulira prekršaje, ali on je bio veoma mršav i zaista je bio potreban blag kontakt da bi izgubio ravnotežu jer je napadao neverovatnom brzinom. Znam koliko se žrtvovao da bi napredovao", rekao je Ferguson.

foto: Profimedia

(Kurir sport/Sky sport)