RONALDO ĆE BITI MENADŽER JUNAJTEDA ZA 18 MESECI Solskjera prozivaju posle poteza Kristijana: Kod Murinja to ne bi moglo!

Na jednom meču, trener "crvenih đavola" Ole Gunar Solskjer je rešio da Ronalda ranije izvede iz igre, da bi on posle toga mimo njega ustao i počeo da daje instrukcije igračima koji su bili u igri.

Nekadašnji trener Totenhema Tim Šervud prokomentarisao je ovu situaciju.

"Mogu da ga vidim na klupi Junajteda za 18 meseci. Mislim da će postati menadžer onog trenutka kada završi karijeru. On već poslednjih nekoliko godina daje instrukcije i sa klupe. Videli ste u finalu EP 2016. kada je bio uz selektora Portugalije, ali i tokom gostovanja Đavola u Švajcarskoj nedavno", rekao je Šervud, a preneo "Metro".

"Mogu da se kladim da će da bude menadžer Junajteda za 18 meseci ako Solskjer ne bude imao rezultate. To nije onaj Ronaldo iz prvog mandata. On sada zna šta je potrebno i ako ima želju da stane pored menadžera i da određena upustva vi mu to morate dozvoliti. Nisam siguran da bi to radio sa nekim starijim trenerom, na primer da je Murinjo menadžer, ali isto tako morate da pitate Ronalda zašto smatra da je potrebno da ustaje", zaključio je Šervud.

