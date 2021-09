NE ŽELI DA MENJA SREDINU: Deklan Rajs zadovoljan u Vest Hemu

Fudbaler Vest Hema Deklan Rajs rekao je danas da je zadovoljan i da je uveren da može da ostvari svoje ambicije u tom klubu.

Brojni klubovi, medju kojima Čelsi i Mančester junajted su zainteresovani za 22-godišnjeg engleskog reprezentativca, a njegovi pregovori sa Vest Hemom oko novog ugovora su u zastoju.

"Mnogo smo pričali o tome. Svi znaju šta mislim o Vest Hemu, kako se osećam igrajući za ovog trenera i kako je igrati sa ovom grupom igrača. Mislim da možete videti po mojoj igri da se ništa ne dešava, da me ništa ne brine. Igram uz osmeh na licu, izlazim na teren i predvodim ekipu", rekao je Rajs, preneo je Skaj.

"Mislim da biste mogli da vidite razliku da na terenu ne dajem 100 odsto, ali svaki put kada obučem dres, sada nosim kapitensku traku, moj jedini cilj je da dam sve od sebe za klub i da osvojimo tri boda", dodao je on.

foto: Reuters

Fudbaleri Vest Hema igraju u četvrtak od 21 čas na svom terenu protiv Rapida iz Beča, utakmicu drugog kola Lige Evropa.

"Samo razmišljam o tome da izadjem na teren, da odigram za navijače i da pobedimo. Mislim da možemo da ostvarimo dobre rezultate. Prošle sezone smo bili na dva boda od plasmana u Ligu šampiona, lako smo mogli da igramo tamo. Pre nekoliko dana izbacili smo Mančester junajted iz Liga kupa", naveo je Rajs.

"Mentalitet ekipe je da idemo na pobedu u svakom takmičenju. Želimo da ga osvojimo. Vidite koliko sam srećan na terenu, volim da igram za ovaj tim i za trenera. Ovo je sjajno mesto, a uz rezultate i koliko dobro radimo, to ga čini još boljim", dodao je.

Trener Vest Hema Dejvid Mojs rekao je da je srećan što je Rajs u njegovoj ekipi.

"Ne volim to da pričam pred njim, ali on je bez sumnje jedan od najboljih mladih veznih igrača Evrope, ako ne i najbolji. Ako si u toj situaciji, svaki put kad igraš imaš odgovornost. On igra za Englesku. Svaki put kad se odazove, mora da igra zaista dobro. ;Pod velikim je pritiskom ali mora s tim da živi. Zadovoljni smo njegovom igrom, bio je odličan i nadam se da će tako nastaviti", naveo je Mojs.

Beta