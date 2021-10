MURINJO OTKRIO: Roma planira da produži ugovor sa Pelegrinijem!

Fudbalski klub Roma planira da produži ugovor do 2026. sa kapitenom ekipe Lorencom Pelegriniijem, saopštio je danas klub.

"Lorenco savršeno predstavlja sportske karakteristike kluba, i to ne samo igračke već i ljudske. On je odrastao u Rimu, on je dete Rome i ima čvrste veze sa klubom", izjavio je predsednikk Rome Tiago Pinto.

foto: Profimedia

Pelegrini (25) je ove sezone postigao šest golova i zabeležio dve asistencije u svim takmičenjima.

"On je kvalitetan igrač i simbol Rome. To je prava odluka za klub. Za nas kao ekipu ova vrsta stabilnosti je veoma važna", izjavio je trener Rome Žoze Murinjo.

Kurir sport