ZVEZDA OSULA PALJBU PO STANOJEVIĆU I PIKSIJU Kad mi nismo prvi na tabeli sve je regularno! Zašto Katai nije u reprezentaciji?!

Da li je na pomolu novi fudbalski rat u Srbiji?!

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je u šokantnom intervjuu koji je dao za "TV Pančevo" žestoko opleo po Partizanu i selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju, a sada su usledile nove prozivke sa Marakane.

Portparol crveno-belih Miljan Milošević je za klupsku televiziju prokomentarisao aktuelna dešavanja u srpskom fudbalu i tom prilikom izneo zvaničan stav kluba iz Ljutice Bogdana.

Na udaru se našao trener Partizana Aleksandar Stanojević i Fudbalski savez Srbije.

"Moram da iskoristim priliku da iznesem zvaničan stav kluba. Klub je zabrinut jer je pre ove utakmice sa Metalcem došlo do određenih pojava u srpskoj fudbalskoj javnosti pre svega, neposredno pre ove utakmice i nekoliko dana pre utakmice sa Voždovcem došlo je do nekih čudnih komentara. U pitanju su pre svega komentari našeg večitog rivala, koji su možda bili očekivani, međutim, začudilo nas je ono što se događa u FSS, gde su prvo trener večitog rivala, potom i selektor komentarisali regularnost prvenstva. Komentarisali su kako je to sad sve regularno i sve je super i bajno i sjajno. Stiče se utisak da čim Zvezda nije prva na tabeli sve je regularno, kao da pre toga nije bilo", kaže Milošević i dodaje:

"Bilo je komentara kako je nenormalno da Zvezda ima mali broj poraza u četiri sezone, a kada je taj koji je to komentarisao u prvom mandatu bio trener imao je tri poraza na klupi tima koji je vodio i tada je sve to bilo normalno".

Usledile su prozivke na račun Fudbalskog saveza Srbije.

"U Fudbalskom savezu imaju potrebu da komentarišu kako je sve super, a onda u istoj situaciji izjave kako nema mesta za igrače iz naše lige u reprezentaciji".

U Zvezdi smatraju da nije logično da za Aleksandra Kataija nema mesta u reprezentaciji.

"Zvezda ima reprezentativce Australije, Kanade, Austrije, afričkih zemalja, ali Katai, recimo, nema mesta u reprezentaciji, iako taj Katai da devet golova u osam utakmica, u najboljoj je formi od svih napadača u Evropi što se tih parametara tiče", ističe portparol crveno-belih.

Kurir sport