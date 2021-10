LAPORTA UZBURKAO DUHOVE: Nadao sam se da će Mesi besplatno igrati za Barselonu!

Mesi je celu karijeru proveo u Barseloni, ali je u avgustu napustio Kamp Nou pošto nije uspeo da produži ugovor sa klubom, zbog ogrančenja plata u Primeri.

Argentinac, koji je za katalonski klub odigrao 778 utakmica, postigao 672 gola i osvojio 34 trofeja, pristao je na upola manju platu, ali je morao da ode i potpisao je ugovor sa Pari Sen Žermenom.

"Obe strane su bile razočarane. Nadao sam se da će Mesi napraviti veliki preokret i da će ostati da igra besplatno za klub. Voleo bih to i pristao bih na to. Mislim i da bi Primera na to pristala. Ali, ne možemo to tražiti od igrača kakav je Mesi", rekao je Laporta za radio stanicu RAC1.

On je ponovio da bi potpisivanje novog ugovora sa Mesijem "ugrozilo klub".

Barselona ove sezone ne ostvaruje očekivane rezultate, a Laporta je podržao trenera Ronalda Kumana, koga kritikuju navijači.

"Pitao sam ga da li veruje ekipi, a on je odgovorio: 'Naravno da verujem, potrebno mi je da se oporave povređeni igrači'. On želi da ostane po svaku cenu i pokaže da je ekipa konkurentna", rekao je Laporta.

Beta