GRME IZ CRVENE ZVEZDE, MNOGO SU LJUTI NA FSS: Ogromno nezadovoljstvo zbog sklanjanja ERAKOVIĆA iz mlade reprezentacije!

Crvena zvezda je odlučila da se oglasi zbog očajnih rezultata mlade reprezentacije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2023. godine. Kap koja je prelila čašu na Marakani bilo je izostavljanje Strahinje Erakovića iz tima protiv Francuske (0:3).

foto: www.fss.rs

Mlada reprezentacija Srbije koju vodi selektor Zvonko Živković trenutno se nalazi na petom mestu svoje kvalifikacione grupe. Orlovi su izgubili svaku mogućnost da odu na EP, a ono što posebno treba da brine sve u FSS jeste činjenica da je na tabeli grupe od Srbije bolje plasirana selekcija Farskih Ostrva!? Oni koji poznaju prilike u mlađim kategorijama kažu da je ova generacija izgubljena!

- Čini nam se da je nekako potpuno u drugom planu srpske fudbalske javnosti ostala činjenica da je mlada reprezentacija doživela totalnih neuspeh. Nama koji radimo na stvaranju mladih igrača, takvi podaci uvek smetaju i naravno da smo potpuno razočarani tom činjenicom. Međutim, vidimo da je sve to u drugom planu i da malo kome, a naročito u Fudbalskom savezu Srbije, to zapravo i smeta. Biraju se podobni selektori, žrtvuju generacije mladih igrača, a klubove niko ništa ne pita. Da li će iko preuzeti odgovornost, objasniti bar koji je bio plan. Čuli smo samo “da ne može da se objasni u par minuta”. Zamislite, napravite neuspeh i odgovorite da nećete da objasnite jer ima mnogo razloga. I FSS je zadovoljan time. Enormna indolentnost - rečeno je Kuriru iz Crvene zvezde.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crveno-beli posebno apostrofiraju izostavljanje Strahinje Erakovića, momka koji redovno igra za Crvenu zvezdu, u prvenstvu i Evropi, a na meču protiv Ludogoreca poneo je i kapitensku traku.

- Ono što nama svakako smeta su pojedine odluke selektora mlade reprezentacije. Ono što je potpuno neverovatno je činjenica da u prvih 11 nema mesta za Strahinju Erakovića, Zvezdino dete, a sada praktično i kapitena prvog tima. Momak koji se izborio za mesto u prvih 11 Crvene zvede, koji je dobio poverenje i nosio traku na poslednjih nekoliko utakmica - nije dovoljno dobar, pa igraju čak i oni koji nisu licencirani za sezonu, pre njega, na njegovom mestu. To je neverovatan i apsurdan odnos da u mladoj reprezentaciji nema mesta za Zvezdinog kapitena, za igrača koji je stekao iskustvo u važnim evropskim utakmicama poput one protiv Ludogoreca i puno doprineo da Zvezda pobedi. Moramo to da istaknemo, jer želimo da zaštitim sve mlade igrače koji dolaze iz Zvezde i mi ćemo se uvek boriti da oni imaju adekvatan status, jer ako igraju u ovako snažnoj Zvezdi, onda zaista moraju da imaju paklenu konkurenkciju da bi neko igrao pre njih, a jasno da je Eraković nema. Zbog tog odnosa, iako već nikog ne pogađa činjenica da je mlada reprezentacija doživela neuspeh, mi ne želimo da naše igrače tako tretiraju, ni da beleže neuspehe. Moramo to da kažemo i nadamo se da iza toga ne stoji ništa drugo do pogrešna procena - poručili su iz Crvene zvezde.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Pre Strahinje Erakovića protiv Francuske igrao je Dimitrije Kamenović, bivši fudbaler Čukaričkog sada član Lacija. Upravo je on taj fudbaler koga apostrofiraju iz Crvene zvezde, jer nije licenciran od strane kluba iz Rima za ovu sezonu.

Kurir sport