DRAGOVIĆ OTKRIO ZAŠTO JE SRPSKI VEČITI DERBI SVETINJA: Možeš da pobediš u Ligi šampiona, ali ako izgubiš derbi, nije dobro!

Za dolazak Aleksandra Dragovića u Crvenu zvezdu najzaslužniji je bio deda Zlativoje. Dedinu želju unuk je morao da ispuni, da ga vidi u crveno-belom dresu i to u derbiju protiv Partizana.

- Deda me je od malih nogu vaspitavao da budem navijač Crvene zvezde. Za njega je klub sve. Bio je nastadionu 1991. godine kada je osvojen Kup šampiona i na to je potrošio mesečnu platu. Moji rođaci, koji žive u blizini Beograda takođe su navijači Crvene zvezde - otkrio je za austrijski Špoks Aleksandar Dragović i dodao:

foto: FK Crvena zvezda

- Deda me je kao dete često vodio na derbije sa Partizanom. Nas dvojica bismo krenuli u subotu, gledali bismo meč u nedelju i potom se vraćali nazad u Beč. Bio sam fasciniran atmofesrom na utakmicama. Sva policija oko stadiona, pirotehnika, dimne bombe. To je ostavilo utisak. Sve je bilo uzavrelo. Još tada mi je bio san da igram pred ovim navijačima.

Aleksandar Dragović iza sebe ima jedan odigran derbi protiv Partizana i to u Humskoj, koji je završen 1:1.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Bio sam napet jer nikada ranije nisam igrao na stadionu Partizana. Saigrači su me pomalo uplašili svojim pričama, ali me na kraju tamošnja atmosfera nije oborila s nogu. Gostujući sektor je bio glasniji, što su mi potvrdili i prijatelji na stadionu. Poštujem navijače Partizana, ali naši navijači su glasniji. Veoma se radujem derbiju u kojem ćemo biti domaćini Partizanu. Za naše navijače derbi je sve. Možete postati šampioni i pobediti u mečevima Lige šampiona, ali to nije važno ako izgubite u derbiju.

Potom je Aleksandar Dragović morao da objasni Austrijancima zašto se odlučio za Crvenu zvezdu, jer su oni pri stavu da je to korak unazad za fudbalera takvog kvaliteta.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Mnogi ljudi su mi već rekli da ne razumeju promenu, ali najvažnije mi je bilo da ponovo budem srećan. To nisam bio tokom tri godine u Leverkuzenu. Nije dobro kada igrate u velikoj ligi ili velikom klubu, a ne biti vrednovan. Po mom mišljenju se možete razvijati samo kroz mečeve, ne i kroz treninge. Možda će mi korak unazad u Beogradu, dati priliku da kasnije napravim dva unapred. Ali sad sam prvi put u Crvenoj zvezdi i srećan sam - jasan je Dragović.

Kurir sport