BRUKA I SRAMOTA: Vlahovića žestoko vređali navijači njegove Fjorentine, saigrači ga branili!

Ponovo je srpski reprezentativac Dušan Vlahović bio na meti navijača Fjorentine, povodom najave da želi da napusti "Violu". Ovoga puta, pristalice kluba iz Firence na kraju utakmice sa Venecijom u gostima, koju su izgubili sa 1:0 oštro su vređali "Ducija" i jasno mu stavili do znanja da više nije dobrodošao.

Razlog za to je odluka Vlahovića da odbije ponudu Fjorentine da produži ugovor, iako je to prema rečima predsednika kluba Roka Komisa najveća plata u njihovoj istoriji, pa je ta vest brzo stigla do navijača koji su svoje nezadovoljstvo pokazali na meču protiv Venecije.

Sve se desilo kada je Vlahović prišao da pozdravi navijače među kojima je došlo do raskola. Jedna grupa mu je uputila aplauz, druga ga je vređala, a celu situaciju pokušao je da smiri njegov saigrač Lorenco Venuti koji je od navijača tražio da ne vređaju Srbina. U odbranu Vlahovića stao je i trener Viole Vićenco Italijano.

- Što se Dušana tiče, moramo svi da se naviknemo na novu situaciju. Možemo da napredujemo kao tim, da igrači budu više fokusirani na teren. Vlahović se borio jako, pomogao je timu, ali saigrači mu ne serviraju dovoljno lopti i žao mi je zbog toga. Moramo da radimo na tome da igramo više za njega - prenose italijanski mediji reči trenera Fjorentine.

"Gazeta delo sport" piše da je grupa od oko 750 navijača uputila teške reči i psovke na račun Vlahovića koji je odigrao loš meč, ali primarno zbog njegove najave da napusti klub iz Firence.

Vređali ga zbog Juventusa Ovih dana spekuliše se dosta da bi Dušan Vlahović na kraju mogao da zaigra i u katalonskom gigantu - Barseloni. Međutim, jedan od timova koji se vezuju za Vlahovića je i Stara dama iz Torina. Upravo zbog toga, navijači Fjorentine su uputili jednu dobro poznatu psovku Vlahoviću nakon meča sa Venecijom (gobbo di merda), koja je zapravo i najveća uvreda za navijače Juventusa koje u Firenci ne podnose. Pošto se spekuliše da bi Vlahović mogao da pređe u Juventus na leto, jasno je na šta su aludirali. foto: Profimedia

