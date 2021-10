PRLJAVE POBEDE SU NAJVAŽNIJE! Klop posle trijumfa nad Atletikom: Ne zanima me kako smo pobedili

Liverpul je u Madridu pobedio Atletiko sa 3:2 u trećem kolu Grupe B i ostvario treću pobedu u Ligi šampiona.

Liverpul je poveo golovima Mohameda Salaha u osmom i Nabija Keite u 13. minutu, a Atletiko je izjednačio golovima Antoana Grizmana, u 20. i 34. minutu. Pobedu engleskoj ekipi doneo je Salah pogotkom sa penala u 76. minutu.

Nekoliko minuta kasnije sudija Danijel Zibert je dosudio penal za Atletiko pošto je Diogo Žota oborio Hosea Himesena, ali je posle konsultacije sa VAR-om promenio odluku.

"Bila je teška utakmica. Iskreno, kako smo pobedili, uopšte me nije briga. Prljave pobede su zaista najvažnije. U ovakvoj utakmici osvojiti tri boda, zaista je ogromna stvar. Naš penal je bio penal, a mislim da na drugoj strani nije bio penal, nisam često vidjao da se promeni odluka posle gledanja monitora pored ekrana. Nisam to očekivao, ali mislim da je ispravna odluka", rekao je Klop za BT Sport.

Klop je ocenio i da je Grizman zaslužio crveni karton nakon što je nogom u glavu udario Roberta Firmina.

Po završetku utakmice trener Atletika Dijego Simeone požurio je u tunel i nije se rukovao sa Klopom. Nemački trener rekao je da to nije u redu, ali da razume potez Simeonea.

Klop je rekao i da nije zadovoljan zbog svoje reakcije, kada je podigao prst u pravcu Simeonea, dok je Argentinac odlazio u tunel.

"Situacija je jasna, želeo sam da se rukujem, a on to nije želeo. Njegova reakcija nije bila ispravna, moja takodje nije bila dobra, ali obojica smo emotivini, pa kada ga sledeći put budem video, sigurno ćemo se rukovati. On je očigledno bio ljut, ne na mene, već zbog utakmice, ništa drugo", naveo je Klop, preneo je Skaj.

Klop je pre utakmice rekao da mu se na svidja stil igre koji forsira Simeone, to je i ponovio na konferenciji za novinare, ali je rekao da nije "papa fudbalske taktike".

"Uopšte ne znam koliki je bio posed lopte, ali čak i kad je bilo 11 protiv 11, Atletiko nas je pustio da igramo. To je način na koji oni igraju, ali ja nisam papa fudbala. Nije mnogo važno šta ja imam da kažem. Neke stvari volim u životu, a neke ne toliko, ali i dalje mogu da ih poštujem", naveo je Klop.

"Izuzetno poštujem ono što rade u Atletiku, ja to ne bih mogao, ja nisam isti čovek kao Dijego. Koliko je ovde, 10 godina? Neverovatno je uspešan, zašto bi igrao fudbal koji se meni svidja? Oni igraju fudbal koji se njima dopada i to je u redu", dodao je Klop.

Liverpul je prvi na tabeli sa maksimalnih devet bodova, Atletiko je drugi sa četiri, koliko ima i Porto, a Milan je poslednji na tabeli bez bodova.

U narednom kolu, Liverpul će dočekati Atletiko, a Porto gostuje Milanu.

