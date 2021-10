STANOJEVIĆ O CRVENOM KARTONU: Sudija se neprimerenim rečima obratio igraču! Nijednog trenutka nisam opsovao

"Nije dobro za klub, za ekipu, nije primereno to što sam uradio. Izvinjavam se. Nisam imao nijednu zamerku na suđenje. Desilo se da se sudija (Bobi Maden) obratio neprimerim rečima našem igraču i ja sam rekao da ne može na taj način da se obraća. Nijednog trenutka nisam opsovao. Žustro sam to rekao i to je jedina moja greška", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Partizana izgubili su u četvrtak u Beogradu od Genta u Ligi konferencija, a po završetku utakmice Stanojević je dobio crveni karton zbog kojeg neće voditi tim sa klupe na gostovanju u Belgiji. Svemu je prethodila rasprava sudije i Lazara Markovića.

"Moja je greška što sam nastavio taj verbalni konflikt i što smo ušli u raspravu i što neću biti na pravi sa ekipom. Naravno da sam pogrešio i da sam pričao o tome i sa ljudima u klubu... Ali, ne može na taj način da se razgovara sa igračem. Morate da imate poštovanje, kao što mi imamo prema njima", rekao je Stanojević.

On je naveo da uvek žustro vodi utakmice, ali da nikada u svojoj karijeri nije vredjao sudije.

"Nikad nisam, i to može svaki sudija da vam potvrdi, vredjao. Nikad nisam opsovao, vredjao... ni u derbijima nisam rekao lošu reč", rekao je Stanojević i dodao da još ne zna ko će voditi meč u Belgiji.

Dva tima sastaće se u Belgiji 4. novembra.

foto: Starsport©

(Kurir sport/Beta)