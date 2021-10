ZBOG FATALNE MANEKENKE OSTAO BEZ 40.000.000 FUNTI: Kako je Đani izvukao golmana Čelsija iz kandži "SRPSKIH ĆEVAP NARKO DILERA"!

Proslavljeni srpski fudbaler Saša Đani Ćurčić otkrio je kako je kontroverznom australijskom golmanu Marku Bosniću pomogao da se izvuče iz pakla u koji je dospeo zbog čuvene londonske manekenke Sofi Anderton.

Australijski golman hrvatskog porekla branio je za Aston Vilu, Mančester junajted, Čelsi, ali nažalost, nije ostao upamćen po sjajnim stvarima koje je radio na fudbalskom terenu, već po brojnim skandalima koji su ga pratili tokom čitave karijere.

foto: Profimedia

Mark je 2001. godine postao golman Čelsija. Kako je imao ogromna primanja, počeo je da se razbacuje parama po prestonici Engleske. Noćni izlasci, žene sumnjivog morala, alkohol i na kraju droga... Zavela ga je čuvena engleska manekenka Sofi Anderton i ekspresno navukla na kokain.

foto: Profimedia

Njegov bivši saigrač iz Aston Vile, Saša Đani Ćurčić, otkrio je u popularnom podkastu "Sportligt" da je opasna Sofi upropastila njegovog druga.

"Jao, šta je on prošao... Njegovi roditelji su me zvali da ga izvučem iz Londona i pošaljem u Sidnej. Uhvatila ga ona londonerka Sofi Anderton, nije to ko ove naše Beograđanke manekenke. To te izjede živog! Pet miliona funti mu otišlo na penthaus, ona ga namestila... Žao mi bre dečka, dobar dečko, šta ti je život " kaže Đani i dodaje:

foto: Printscreen

"Roditelji njegovi me zvali i nađem ga u apartmanu u Londonu u teškoj depresiji. Kaže on meni 'Vidi ja sam tebe nekada čuvao u Aston Vili, ti si bio problematičan a sad ti mene čuvaš...' Ja mu kažem 'Mark, moraš da se dižeš'. Uhvatili ga oni srpski ćevap narko dileri pod svoje, morao sam da rasteram sve to, da dignem čoveka. On samo o Sofiji Anderton misli, gleda neke rijalitije... Opasna je ona, opasna zavodnica."

foto: Profimedia

"Naježio sam se. Tu je otišlo 40 miliona funti. On je bio golman Mančester junajteda, golman Čelsija.. 40 miliona funti keša je nestalo, otišlo", otkriva Đani.

Anderton je bila zavisnica od kokaina, a on joj je pomagao tako što bi za "svaku liniju koju bi ona povukla i on povukao jednu". Kako joj je to tačno pomagalo, nije objasnio, ali zato je otkrio da je u jednom periodu života konzumirao i do deset grama dnevno.

foto: Profimedia

Očekivano, dok je igrao za Čelsi na doping testu su mu našli kokain u krvi, pa je dobio otkaz i suspendovan je na devet meseci.

Sa 30 godina je odustao od fudbala i odlučio je da se vrati u Australiju.

Po završetku fudbalske karijere postao je sportski novinar. Trenutno radi kao komentator na čuvenom kanalu Foks.

foto: Profimedia

Orgijanje Mark Bosnić je često izlazio u provod sa saigračem iz Aston Vile, čuvenim Dvajtom Jorkom. Jork i Bosnić su 1998. godine dospeli u žižu javnosti, zbog organizovanja orgija. Fudbaleri su na jednoj privatnoj zabavi postavili kameru u sobu i snimali orgije sa dve devojke. Jork nije uništio kasetu, već ju je bacio u kantu za smeće. Radnici gradske čistoće su redovno preturali po njegovom đubretu u nadi da će pronaći nešto zanimljivu, na kraju i jesu. Našli su kasetu i prodali je medijima. Na snimku su Jork i Bosnić obučeni u žensku garderobu, a jedna devojka je Marku sisala palac i udarala ga po zadnjici. Iste večeri, njih dvojicu je ispred jednog noćnog kluba zaskočio fotograf. Australijanac se sukobio sa njim i uzeo mu fotoaparat, nakon čega je uhapšen pod optužbom otuđivanja imovine odakle je odveden u pritvor.

foto: Profimedia

Kurir sport