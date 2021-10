SLAVLJE U HUMSKOJ! VEZISTA PARTIZANA DANILO PANTIĆ NAPUNIO 26 GODINA I PORUČIO: Trenutno imamo pobednički mentalitet!

Jedna od stvari koja me je zabolela ove godine je to što sam propustio derbi. Imao sam veliku želju da igram, naročito posle kasno primljenog gola. To je fudbal, povrede se dešavaju. Imaćemo još dva derbija...

Danilo Pantić je u sredu napunio 26 godina i tim povodom za zvaničan sajt Partizana je dao rođendanski intervju!

Šta si poželeo sebi za rođendan?

- Sebi i svojoj porodici sam poželeo samo sreću i zdravlje. Sve ostalo je dobro i na pravom putu - rekao je Pantić.

Već nakon par utakmica svi su komentarisali da je Aleksandar Stanojević i Partizan preporodio Danila Pantića. Kako se ti osećaš?

- Mnogo je lakše igrati u ekipi koja je u dobrom momentu, formi, dobrom raspoloženju. Mi kao ekipa igramo veoma dobro od starta sezone, uklopio sam se u dobru energiju.

Šta je to što ima Aleksandar Stanojević, pa je napravio od vas tim koji ,,gazi” i u kom su svi igrači podjednako važni?

- To je ta energija koju trenutno imamo svi zajedno, igrači i stručni štab, odlična je atmosfera u ekipi. Trudimo se da svaki igrač da neki svoj doprinos, što je mnogo bitno jer se na kraju dođe do zaključka da je svaki igrač bitan za tim. Bitno je da se svi igrači osećaju korisno i da budu zadovoljni.

foto: @starsport

Koja ti je utakmica omiljena i u kojoj si ti bio najzadovoljniji svojom igrom?

- Nemam utakmice koje bih izdvojio ove sezone. Svaka nam je bitna, i u prvenstvu i u Evropi. Igramo u četvrtak sa Metalcem, to nam je trenutno najbitnija utakmica.

Pretrpeo si par povreda od početka sezone, nisi igrao derbi. Koliko ti je teško kada znaš da ne možeš da pomogneš timu, već gledaš sa strane?

- To je jedna od stvari koja me je zabolela ove godine, što sam propustio derbi. Imao sam veliku želju da igram, naročito posle kasno primljenog gola. To je fudbal, povrede se dešavaju. Imaćemo još dva derbija do kraja sezone ako bude sve kako treba, biće prilike.

Partizanu je svaka utakmica ,,kao život”. Da li je realno da se ni u jednoj ne kiksne i koliko to stvara pritisak?

- Jako je teško, pogotovo u prvenstvu gde naš najveći rival teško gubi bodove. Mi moramo da držimo priključak najbolje što možemo. Teško je igrati iz utakmice u utakmicu sa imperativom pobede, ali već smo ušli u taj ritam i ne razmišljamo o drugim stvarima sem o pobedama. U svaku utakmicu ulazimo sa željom da pobedimo, što je najbitnija stvar. To je mentalitet koji se stvara, a mi ga trenutno imamo.

foto: Printscreen

Koliko se Danilo Pantić fudbalski promenio?

- Ne znam koliko se fudbalski promenio, to najbolje možete vi da procenite. Ono što je najbitnije, što ja vidim kao promenu jeste zrelost na terenu.

U akciji kod drugog gola Partizana protiv TSC-a dao si poseban impuls: pokrenuo je, brzo se ubacio na desno i sjajno dodao Rikardu. Hoće li biti takvih akcija u budućnosti?

- Bila je lepa akcija kod gola, tako treniramo, to je neki način igre koji Sale voli. On voli da se igra bez fudbal, sa malo dodira, da se razmišlja unapred i igra iz prve ako je to moguće u datom trenutku. To je jedna od akcija sa treninga, ovaj put je prošla iako nije uvek lako da se igra iz prve.”

Finiš utakmice protiv Genta i meč u Bačkoj Topoli dao je publici Danila Pantića kao na letnjim pripremama- nezadrživog. Osećaš li da si se vratio u formu posle povrede i koliko još može bolje?

- Imao sam mali peh sa povredom na zagrevanju pred meč sa Sočijem. Bilo mi je teško posle dobrog početka sezone, nisam bio spreman na tu pauzu, ali to je sada prošlost. Osećam se odlično, mislim da sam blizu one forme sa starta sezone i da ću, kako sezona bude išla, biti sve bolji - zaključio je Danilo Pantić.

