RONALDO ZAVEO SPARTANSKI NAČIN ŽIVOTA U DOMU: Kristijano brani čokoladu i čips, Georgini daje džeparac, a sina često kritikuje

Apsolutna disciplina i poslušnost.

Tako bi ukratko mogao da se opiše život u kući Kristijana Ronalda. Kristijano je u četvrtak objavio da će sa devojkom Georginom Rodrigez očekuje blizance, što će mu biti peto i šesto dete.

Jedan od najboljih fudbalera današnjice, težak oko pola milijardi evra, nudi svojim ukućanima luksuz i raskoš, ali i obaveze. Neki njegov način života nazivaju spartanskim, pojedini ga nazivaju i diktatorom. Ipak, zahvaljujući takvim pravilima života, on je i danas na vrhu svetskog fudbala, prenosi 24sata.

Portugalac se drži istog menija već godinama, a dnevno jede šest puta, od čega dva puta ruča i večera, jednom doručkuje i jednom užina. Za doručak preferira šunku i posni sir, a za užinu pojede tost s avokadom ili nekad samo voće. Nekoliko sati posle je vreme za prvi ručak, a on se sastoji od piletine i salate, dok tokom drugog ručka većinom jede ribe poput sabljarke, tune ili bakalara uz jaja, salatu i masline.

A što jede Kristijano, jedu i Georgina i njegova deca Kristijano Junior (11), blizanci Eva (4) i Mateo (4), takođe i Alana (4). Iako, priznala je u jednom intervjuu, nije zbog toga preterano oduševljena.

- Kad njega nema, ne možemo da priuštimo neke obroke koje on ne voli ili ih ne konzumira. Istina, i Kristijano pojede picu, ali samo jednom nedeljno poslen čega napravi 500-injak trbušnjaka. Ipak kad njega nema, svi možemo da se najedemo. Ponekad jedva čekamo da ode - kazala je njegova draga.

Jer ako je tata Ronaldo kući, takve stvari ne dolaze u obzir...

- Ponekad najstariji sin Junior, pije koka kolu i jede čips što me jako nervira i on to zna. Nekad mu kažem da nakon trčanja uskoči u hladnu vodu kako bi se bolje oporavio. On kaže da mu je to prehladno - požalio se portugalskim medijima jednom prilikom Ronaldo i dodao:- Mlađa deca me gledaju s nekom vrstom straha kad ih ja vidim da jedu čokoladu.

- Nema čokolade. Tata nam ne da čokoladu - govori u kameru u jednom od Georgininih videa Alana.

A kako kod kuće, tako i u klubu.

- Ni jedan igrač nije smeo da takne pitu od jabuka ili brauni kolač. Jedan saigrač se okrenuo prema meni i upitao me šta Ronaldo ima na tanjiru. Malo smo se iznenadili jer smo videli najzdraviji tanjir koji možete da zamislite - rekao je rezervni golman Junajteda Li Grant o prvim danima drugog Ronaldovog dolaska u Mančester.

A takav je Kristijano bio i u svom prvom boravku u Mančesteru. Od početka karijere pazio je na svaku kaloriju. Sve je bilo podređeno uspehu. Za uživanje nema vremena...

- Ako vas Kristijano pozove na večeru kod sebe, odbijte, toplo vam preporučujem. Rekao mi je, 'Patris, svrati posle treninga.' Ja sam otišao, a bio sam jako umoran, i sedim ja tako tamo za stolom, a na njemu samo salata i belo meso, piletina... Mislio sam, u redu, ništa strašno, za piće je bila samo voda, od soka ništa... Nadao sam se da će nakon toga doći neko dobro meso, ali ništa nije došlo - požalio se Patris Evra pa nastavio:

- On je pojeo, ustao i počeo da se igra s loptom, da izvodi neke trikove, a zatim mi je rekao da ustanem kako bismo se dodavali bez da nam lopta padne na pod. Malo sam ostao zatečen, pitao sam ga mogu li da pojedem do kraja, a on je samo rekao 'ne, ne, ajmo a igramo' pa smo tako počeli - ispričao je jednom prilikom Evra.

Svi saigrači uvek su isticali kako Ronaldo uvek prvi dolazi, a zadnji odlazi s treninga.

- On je od početka imao jedan cilj - da bude najbolji na svetu. Treninge Mančester junajteda podigao je na viši nivo. U početku se ljudima svidela njegova želja, cenili su njegov mentalitet i želju za pobedom... Ali, bilo je trenutaka poput onih kada je Ronaldo oko članaka stavljao tegove, radio na brzini... Tada su mu se svi smejali, ali njega nije bilo briga, nije dopustio da ga to zaustavi - ispričao je Daren Flečer koji je delio svlačionicu sa sjajnim Portugalcem u Junajtedu.

Tamo je trenirao i s velikim Edvinom Van der Sarom.

- Kad sam 2005. došao u Mančester, zatekao sam tamo dva mlada napadača koja su doista 'ludački' trenirali. Kristijano Ronaldo i Vejn Runi. Međutim, i među njima se videla razlika, jer Ronaldo je rad na sebi odveo na neki sasvim novi nivo - počeo je Van der Sar pa nastavio:

- Kad bi trening završio, naporan i intenzivan trening kod Sir Aleksa, došao bi do mene i rekao: 'Edvine, možeš još malo da braniš?' Govorio bih mu da uzme nekoga od golmana iz mlade ekipe, ali on je insistirao da to budem baš ja. Želeo je da trenira baš protiv mene - priča Holanđanin.

A kad ne 'maltretira' saigrače dodatnim treninzima, onda je kod kuće. Njega nećete videti po klubovima, pa ni restoranima dok traje sezona. Vreme provodi s porodicom, a jedna od omiljenih zajedničkih zanimacija im je - naravno, vežbanje.

- U početku sam se sramila da vežbam s Kristijanom, u istom prostoru. Vežbala bih kod kuće, kada bi on odlazio na trening u klub, kako bismo mogli da provodimo više vremena zajedno kada se vrati. S vremenom je taj osećaj iščeznuo i sada volim da vežbam s njim. On je postao moja najveća inspiracija i motivacija - ispričala je jednom prilikom Georgina.

Atraktivna Georgina, pisao je jednom "The Sun", dobro je plaćena za odgoj dece i brigu o njima. Mesečno joj Ronaldo daje oko 100.000 evra, što je za njega zapravo sitnica.

Kakav je život u domu Ronaldovih sjajno je dočarala njegova bivša komšinica iz Torina.

- Bilo me strah da ću doživeti zaglušujuće žurke i danonoćne buke, ali Kristijano i njegova porodica najbolje su komšije koje sam uopšte mogla da poželim. Potpuna tišina, nikakve fešte i buka - ispričala je Beti Borel za Korijere dela Sera i dodala:

- Ja sam imala detinjstvo kao i sve moje vršnjakinje, a Ronaldova deca žive drukčije. Često vidim Kristijana Juniora kako na zaštićenom delu ulice vozi skejtebord, ali iako se u taj deo ulice ne može tek tako ući jer postoji rampa i obezbeđenje iza deteta su uvek i telohranitelji. Isto je i Georgini kada želi kao sve mlade majke po lepom vremenu da prošeta s decom. I ako je ulica prazna s njima je uvek telohranitelj tj. najčešće više njih Zlatni kavez? A da... Tako nešto. Mislim, Kristijano Junior je najčešće u školi ili na treninzima u Juventusu kao tata. Ja imam četvero unučadi njegovih godina, u kvartu su i drugi njegovi vršnjaci. Mogao bi da se igra s njima, ali to dete vidim jedino samo - kazala je za italijanske novine gospođa Borel.

