KAD USTANEŠ, NEMA VIŠE VRAĆANJA NAZAD! Stanković: Ja sam kriv za poraz u Surdulici, ciljevi ostaju isti, NE ODUSTAJEMO!

Crvenu zvezdu nakon šokantnog poraza u Surdulici očekuje još jedno neugodno gostovanje.

Aktuelni šampion Srbije će u nedelju od 13.30 na stadionu Čika Dača u Kragujevcu odmeriti snage sa povratnikom u najelitnije srpsko takmičenje - ekipom Radničkog 1923.

Podsetimo, Zvezda je izgubila meč u domaćem šampionatu posle 16 meseci. Crveno-beli su trenutno drugi na tabeli sa osam bodova i utakmicom manje od lidera Partizana.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković na konferenciji za medije prokomentarisao je poraz od Radnika u Surdulici i izneo očekivanja pred sutrašnji meč.

"Moram da krenem od poslednje utakmice. Utakmica koja nam je teško pala, težak i bolan poraz koji nas je pogodio. Sve se skupilo u taj dan. U poslednjih mesec dana imali smo devet momaka koji su imali koronu. To je mogu. Problem je bio i njihov povratak i to što su ostali igrali utakmicu za utakmicom. Jednostavno smo bili bez energije. Naši ciljevi se ne menjaju, moramo dobro da radimo, da prihvatimo greške. Odgovornost je samo moja. Ja ne mogu da se stidim ovih momaka. Mogu da budem tužan i nezadovoljan, ali ne može da me bude stid. Verujem u ove momke i uveren sam da ćemo izaći na pravi put bez odustajanja i posustajanja", rekao je Stanković.

Stanković je prokomentarisao izjavu direktora Mitra Mrkele koji je rekao da se stidi igre koju je Zvezda prikazala u Surdulici.

"Ja sam kriv za igru, igrali su onako kako sam im ja rekao. Ja preuzimam odgovornost. Nemam problem da to kažem. Oni su slušali moje instrukcije, ja sam bio ubeđen u jedno, desilo se drugo", ističe Stanković.

"Ne možemo posle 50 i više utakmica da bacimo sve u vodu. Ovo je bila jedna dobra opomena za nas. Ciljevi ostaju isti, nećemo odustajati od njih."

"Susreli smo se sa ozbiljnim kadrovskim problemima. Nekada treba da se desi takav dan, da te podseti šta možeš da izgubiš. Nije bitno kako padneš, nego koliko brzo ustaješ. Kad budemo ustali, više ne idemo na zemlju. Kad ustaneš nema više vraćanja nazad", poručio je trener Zvezde.

Partizan je trenutno lider na tabeli, crno-beli imaju 8 bodova prednosti, ali i utakmicu više od Zvezde. Stanković je kratko prokomentarisao bodovnu razliku.

"Svaka utakmica je moranje i biće moranje. Bodovna razlika je tu, ali ima još dosta da se igra."

Šef stručnog štaba kluba sa Marakane je prokomentarisao i potez navijača Zvezde, koji su posle poraza u Surdulici dali podršku timu.

"Mnogo mi znači podrška navijača. Kada neko ko ima ogromnu snagu i stane iza tebe... Ako neko ume da prepozna momenat, to mogu oni. Kad si u problemu najlakše je okrenuti leđa, ali navijač Zvezde je redak slučaj. On ume da prepozna momenat, da stane uz tebe. Ne sumnjam u njihovu podršku u Kragujevcu."

Stanković je otkrio i kakva je situacija sa Kataijem.

"Katai je posle kovida imao probleme zdravstvene. Pa se dogodio njegov kiks, pa je juče na treningu pojačao rad i osetio bol u listu. Imamo trening u pet, ja se nadam da ću ga imati za Mitjiland. Ako dobijemo dozvolu od doktora zbog lista, ja računam na njega i sutra"

Stanković nije želeo da komentariše izjavu sportskog direktora o vakcinaciji.

Crveno-beli će dati sve od sebe da već sutra u Kragujevcu poprave utisak.

"Radnički je klub sa velikom tradicijom, lepo je što su se vratili u ligu. Svako ima pravo da se nada, mi ne možemo i ne želimo da pretimo, želimo samo da budemo pravi. Imaćemo motivisanog protivnika. Očekujem jaku i čvrstu reakciju", rekao je trener crveno-belih.

Kurir sport