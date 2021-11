BAŠ GA BRIGA, MOŽE MU SE! Ronaldo se u skupim kolima BAHATIO po Mančesteru, pa POPIO KAZNU! (FOTO)

Naime, Ole Gunar Solskjer, trener Mančester junajteda, čiji je status ozbiljno uzdrman u prethodnih nedelja, odlučio je da povede ekipu na zajedničku večeru kako bi podigao hemiju između igrača na drugi nivo i time uticao na atmosferu u svlačionici i na terenu.

Međutim, glavna vest sa pomenute večere, osim komentara mnogih da je Ronaldo bio najbolje obučen, jeste kazna koju je Portugalac dobio dok je bio u restoranu.

Zarađuje Ronaldo dovoljno da ne mora da brine gde se parkira, pa je skupoceni Rendž Rover, za koji je izdvojio više od 100.000 evra, ostavio na nepropisnom mestu dok je sa saigračima bio u restoranu.

Sve su to naravno ispratili britanski paparaci, a vest o bahatom parkiranju brzo se proširila ostrvom.

PICTURE EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo leads Man United stars out on a bonding lunch... but ends up with a parking ticket! https://t.co/i2wbiCbyVd pic.twitter.com/chYDKU6odi