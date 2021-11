PRINC HARI ZNAO MNOGO O ZVEZDI I SRBIMA! Telohranitelj otkrio NEPOZNATE detalje VIDEO

- Princ Hari je mnogo obrazovan, mnogo zna, uvek je bio drugačiji od ostalih iz kraljevske porodice, izlazio je, dolazio je kod nas u klub, ali me je iznenadilo da zna mnogo o nama Srbima. Ja imam, recimo Zvezdin grb ovde, on je rekao "Oh, Red Star Belgrade", vi ste pobedili 1991. bili ste prvaci. I sad, pošto ja imam tetoviranog Svetog Nikolu, on kaže "stavio si tetovažu jer se stadion u Bariju zove Sveti Nikola". Kad sam mu rekao ne, on se setio "da, vi imate onu porodičnu stvar, koju zovete slava, sa različitim svecima - otkrio je Goran Dželetović Ajkula.

Podsetimo, Crvena zvezda je 29. maja 1991. godine u Bariuju posle penala savladala Olimpik iz Marseja (0:0, 5:3) i postala prvak Evrope, da bi 8. decembra iste godine posle pobede nad čileanskim Kolo Kolom 3:0 postala i nezvanični šampion sveta.

