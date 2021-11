FIZIČKI U BEOGRADU, MISLIMA U LISABONU: Piksi objavio loše vesti pred Katar i Portugal! VIDEO

"Bližimo se kraju kvalifikacija, ostale su dve utakmice, Katar i ona u nedelju u Portugalu. To su dve potpuno različite utakmice po važnosti. Ona sutra sa Katarom je u takmičarskom smislu nevažna jer ne donosi nikakve bodove, ali želimo da nastavimo u ritmu u kakvom smo započeli kvalifikacije, da igramo lep fudbal, pokušamo da pobedimo i da se na najbolji način pripremimo za utakmicu u nedelju", rekao je Stojković na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Srbije igraju u četvrtak od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu protiv Katara, prijateljsku utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Ekipe su u istoj kvalifikacionoj grupi, ali utakmica protiv Katara ne donosi bodove, pošto se ta selekcija kao domaćin direktno plasirala na Mundijal.

Stojković je rekao da treba povući pametne poteze što se tiče sastava, pošto utakmica sa Katarom ne nosi rezultatski pritisak.

"Šansu će dobiti igrači koji su imali manju minutažu, to će biti sastav kakav ne očekujete, ali moramo da razmišljamo o tome šta nas čeka. Luka Jović će sigurno biti na terenu. Mi nemamo rezervni tim, naš tim su svi igrači koji su na okupu, a na meni je da odlučim u kom sastavu ćemo izaći. Moje igrače ne delim na prvi i drugi tim, već ih gledam na igrače koji u svakom momentu mogu da igraju za reprezentaciju i oni su toga svesni", naveo je selektor.

Stojković je potvrdio da zbog povreda u poslednjoj utakmici protiv Portugala u nedelju u Lisabonu neće igrati Darko Lazović i Filip Đuričić i da su se oni vratili u svoje klubove.

Upitan da li bi Ristić mogao da igra na njihovoj poziciji, Stojković je rekao da misli da on nikad nije igrao na tom mestu, ali da bi verovatno mogao.

"Svi će odigrati ono što im budem rekao, ali u kakvom kvalitetu i intezitetu, to je pitanje. Moj posao je da pronadjem rešenje i ja ću ga pronaći. Ostatak tima je za sada okej, atmosfera je zaista odlučna medju igračima, uživaju na treningu, pripremaju se kao do sada, ništa ni manje ni više", dodao je on.

Stojković je rekao da je zadovoljan igrom u prvoj utakmici protiv Katara u septembru, kada je Srbija u Debrecinu pobedila 4:0 i da više od toga ne mže da traž. Na pitanje da li će igrači biti motivisani za sutrašnji duel, odgovorio je:

"To me baš ne zanima, ali znam da će biti, ako ne budu, nikakav problem".

Na tabeli Grupe A Srbija Srbija je prva sa 17 bodova, bodom više i utakmicom više od Portugala. Portugal će u četvrtak u Dablinu igrati protiv Irske, a utakmica Srbije i Porugala igra se tri dana kasnije od 20.45 u Lisabonu.

"Kada bi Irska mogla da dobije, to bi bilo idealno, ali sva tri rezultata su u opticaju. Ništa specijalno ne očekujemo. Šta bismo mogli da radimo posle utakmice sa Katarom nego da to pogledamo. Nama smo mi uvek bili najvažniji, ime protivnika apsolutno ništa ne menja, naš odnos prema dresu, igri i odgovornosti", rekao je on.

"Mi jesmo fizički u Beogradu, ali u psihološkom smislu smo u Lisabonu. To je tačno i ne možemo da pobegnemo od toga. Važno je da sutra odigramo na pravi način, da to bude dobar trening, daleko od toga da treba da potcenimo Katar, to se neće desiti. Ali želimo da završimo kako treba, da se niko ne povredi, da mi svi budu na raspolaganju za meč odluke u Lisabonu", naveo je Stojković.

Reprezentativac Stefan Mitrović rekao je da ekipa u svaki meč ulazi sa željom za pobediom i da živi za utakmicu u Lisabonu.

"Mnogo je važno da napravimo dobar rezultat, ako odemo sa pobedom i pozitivnom atmosferom u Portugal biće mnogo lakše. Mislim da smo prethodnim partijama zaslužili veliku podršku navijača, ona uvek znači. Sve što radimo radimo zbog navijača, želimo da ih usrećimo da igramo što lepši fudbal i ispunimo krajnji cilj", naveo je on.

Mitrović je dodao da ekipa igra napadački fudbal i da je možda zbog toga ponekad primila više golova, ali da će protiv Katara pokušati da sačuva mrežu.

Novinare je zanimalo da li će dobra igra protiv Katara preporučiti nekog igrača za sastav u nedelju.

"Mi smo se svi ovde preporučili nekim stvarima. Svi živimo za tu utakmicu, svi koji budu igrali daće maksimum, da obave ono što selektor zahteva. Ne sumnjam da ćemo u utakmici sa Katarom ući maksimalno i pokazati kvalitet i igru na koju uvek računamo da će biti lepa. Želimo pobedom da odemo u Portugal, u dobroj atmosferi", rekao je Mitrović.

On je dodao da ne treba potceniti protivnika, kao i da ga ne zanima mnogo duel Irske i Portugala, pošto ekipa od početka kvalifikacija gleda samo sebe.

"Znamo šta treba da uradimo u nedelju u Portugalu, uradićemo sve da dodjemo do rezultata i cilja", naveo je Mitrović.

Pobednici grupa plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo, a drugoplasirani će igrati u martu u baražu zajedno sa pobednicima iz Lige nacija.

Kurir sport / Beta