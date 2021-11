ILIEV OTVORENO O PROBLEMIMA: Zbog nezadovoljstva 'podmeću nogu' rivalu, kome to ide u korist?

Srpski fudbal je u poslednjih godinu dana doživeo neverovatnu ekspanziju! Reprezentacija je na korak od Mundijala, dok Partizan i Crvena zvezda igraju sjajno u Evropi.

Nakon godina koje su bile u znaku dosta slabijih rezultata, naš fudbal polako dobija obrise iz nekih starijih i lepših dana.

Fudbalska reprezentacija Srbije pod komandom Dragana Stojkovića Piksija igra napadački i moderan fudbal, što je rezultovalo da "orlovi" u poslednjem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo sami odlučuju o svojoj sudbini.

foto: Starsport©

Odlične igre na reprezentativnom ispraćene su i na klupskom nivou. Partizan i Crvena zvezda imaju velike šanse da se domognu nokaut faze Lige konferencija, odnosno Lige Evrope.

Iliev je u razgovoru za "Meridian" iskreno govorio odnosu sa "večitim rivalom", reprezentaciji Srbije, Draganu Stojkoviću Piksiju…

Odnos sa Crvenom zvezdom

Neizostavna tema jeste svakako odnos večitih rivala, koji je godinama u velikoj meri „zategnut“. Kakav je realan odnos između čelnika dva najveća srpska tima?

- Sa ljudima iz Zvezde sam uvek imao korektan odnos i uvek sam osećao maksimalno uvažavanje sa njihove strane. Naravno, do nemilih scena dolazi zbog ličnih interesa i želje određenih ljudi da skrenu pažnju sa nekih bitnih stvari. Uvek jedan mali broj ljudi se igra sa velikim brojem ljudi, svoje lične probleme rešavaju tako tim stvarima... Nikada nisam imao potrebu da to radim, nadam se da nikada neću ni morati. Jednostavno mogu svakog da pogledam u oči – počinje Ivica Iliev i potom odmah nastavlja:

foto: Filip Plavčić

- Ono što sigurno mogu da potvrdim jeste da su se čelnici dva kluba više puta sastajali i da je na tim sastancima vladala neverovatna atmosfera i neverovatan odnos. Ali, kako sezona odmiče, situacija je mnogo drugačija i onda neko iz svog nezadovoljstva „podmeće nogu“ rivalu.

Poslednjih dana mediji su prenosili izjavu trenera Partizana, Aleksadra Stanojevića, koja se odnosila na Crvenu zvezdu.

Stanojević je bio izuzetno oštar u svom izlaganju, ali...

- Pročitao sam i video šta je Aleksandar Stanojević izjavio i želeo bih da ostane na tome. Sve je rečeno i nema potrebe nastavljati tu priču – nije Iliev želeo da produbljuje ovu temu.

Piksi i reprezentacija Srbije

Pred reprezentacijom Srbije se nalazi važan ispit 14. novembra u Lisabonu, kada će preko snažne selekcije Portugala probati da izbori plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru.

Da li „orlovi“ mogu da se plasiraju na Mundijal?

- Sa Draganom Stojkovićem Piksijem možemo sve! To govorim iz ličnog iskustva. Meni je 2003. godine bio trener legendarni Lotar Mateus, a Njukasl smo dobili na njegovo samopouzdanje. To isto Piksi pokazuje svojim igračima.

foto: Starsport©

Šta je ono najvažnije što je novi selektor doneo našem nacionalnom timu?

- Piksi nas svojim izjavama edukuje. Vraća pravu veru u sebe. On želi da pobeđuje i da igra odličan fudbal i to ne krije. Preuzeo je odgovornost, možemo da ne prođemo, ali to ne umanjuje sve što je on uradio. Igramo atraktivan fudbal sa mnogo golova, postali smo prepoznatljivi. Vratili smo onu našu školu koja nas je krasila pre nekih 30 godina.

Međutim, kod nas Srba očigledno ne može bez nemira...

- Ono što me pogađa, jeste što u ovakvom trenutku, kada srpski fudbal ide ka vrhu pravi se nemir. Kome to stvarno ide u korist? O čemu se tu radi? To samo odgovara nekolicini ljudi, ali mislim da smo mi jači od toga – podvukao je Ivica Iliev.

(Kurir sport/Meridian sport)