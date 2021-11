BERNARDO SILVA: Bilo je užasno i ružno! Srbija je apsolutno dominirala

Selektor Portugala Fernando Santos posle meča sa Srbijom uputio je pohvale samo jednom igraču.

Po njegovom ukusu je jedini bio veznjak Mančester sitija Bernardo Silva.

"U našem DNK je da imamo loptu i igramo s njom u nogama, ali kod nas je samo Bernardo Silva hteo i tražio loptu. Igrali smo prestrašeno i nervozno i to je moja odgovornost", rekao je Santos posle utakmice.

Silva je saglasan sa stavom selektora. Njegov tim je igrao neprepoznatljivo.

"To je bila užasna igra Portugala. Rano smo postigli gol, a onda smo prestali da igramo. Ne mogu da pronađem reči da bih to opisao. Nemam reči. To je bilo ružno. Moramo biti mnogo bolji u martu jer imamo baraž i moramo da učinimo sve da se plasiramo. Ali na domaćem terenu pred 65 hiljada navijača na tribinama morali smo mnogo bolje. Izvinjavam se portugalskim ljudima koji su gledali utakmicu koju nisu trebali da gledaju. Plan je bio da imamo loptu, ali Srbija je apsolutno dominirala. Sudeći prema kvalitetu naših igrača, ovo je užasno", rekao je Silva.

Kurir sport