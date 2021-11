BIO JE KAPITEN DUŠANU TADIĆU, A ONDA JE PREVARIO SEBE I FUDBAL: Sada je poslao moćnu poruku Orlovima i svom nekadašnjem saigraču!

Rodoljub Rođa Marjanović, bio je jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera, momak kojem su predviđali veliku karijeru. Nepromišljenim odlukama nije ostvario ni delić onoga što je mogao. Bio je kapiten u reprezentaciji Dušanu Tadiću koji danas predvodi Orlove.

Rođa Marjanović, onako kako samo on ume, iz duše, iskreno i od srca čestitao je svom prijatelju Dušanu Tadiću, selektoru Draganu Stojkoviću i ostalim fudbalerima plasman na Mundijal u Katar.

foto: Privatna Arhiva

- Bravo momci! Posebno sam srećan što je bar neko iz naše generacije uspeo da donese veliku radost svojoj zemlji i trenutke koji se pamte ceo život... Fudbal je čudo. Bravo Piksi doktore,bravo Duća majstore. Hvala na predivnoj predstavi protiv Portugala. Kada igraš fudbal, igraš ga zbog takvih utakmica, igrati takve utakmice je najveća privilegija na svetu. Hvala Vam još jednom i srećno - napisao je Rođa Marjanović.

U ispovesti za Kurir pre sedam godina, autoru ovog teksta Rođa Marjanović je otkrio kako je prevario fudbal i kako se poigrao sa svojom karijerom. Kao što smo pomenuli, bio je kapiten reprezentacije generacije 1988. u kojoj su pored njega i Dušana Tadića igrali još Miralem Sulejmani, Miloš Bosančić, Ivan Radovanović, Ljubomir Fejsa, Nikola Gulan, Jagoš Vuković, Ivan Obradović, Nenad Marinković...

foto: Privatna Arhiva

Nesportski život bio je glavni uzrok što Rođa Marjanović nije napravio veiku karijeru.

- Stidim se sebe! Nikad sebi neću oprostiti što sam prevario fudbal, a on mi je dao sve u životu, zbog njega sam vozio najbolja kola, hranio se u najboljim restoranima, vreme provodio s najlepšim ženama. Ljudi su me zbog fudbala gledali s poštovanjem i tako se i ophodili prema meni, stalno sam bio srećan i nasmejan, imao sam mogućnost da pomažem drugima... I onda sam ga jednog dana prevario, toliko sam ga povredio... Naterao sam ga da mi okrene leđa i odnese sve navedeno sa sobom... I eto... Ostaje mi samo sramota. Toliko me je sramota da ne čitam ni sportske novine, ne gledam utakmice... Jer taj fudbal je moja najveća ljubav, a ja sam ga, kao što sam već rekao, prevario... - rekao je Rođa Marjanović za Kurir 2014. godine.

foto: Starsport©

Sadašnji generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, tada prvi čovek OFK Beograda platio je Radu 250.000 evra i dao "građevinarima" Andriju Kaluđerovića za Rodoljuba Marjanovića. Posle intervjua koji je izašao u Kuriru, Zvezdan Terzić, nazvao je autora teksta i doslovce rekao:

- Rođa Marjanović trebalo je da postane veliki fudbaler. Nikada nisam video takav talenat za fudbalom, skoro pa perfektno. Njegovu ispovest isekao sam iz Kurira i zalepio je u svlačionice naše omladinske škole. Za nauk budućim generacijama!

Danas Rodoljub Rođa Marjanović više nije u fudbalu. Odavno je prekinuo karijeru, iako ima samo 33 godine. Živi u Somboru.

Kurir sport/A.Radonić