DOGOVOR JE BIO DA SE PIKSI UBIJE! Policajac sa Maksimira otkrio PAKLENI PLAN Bed Blu Bojsa iz 1990. godine

Policajac iz Bosne Refik Ahmetović je poznat po tome što se na čuvenoj utakmici na "Maksimiru" sukobio sa Zvonimirom Bobanom, najboljim fudbalerom Dinama, koji je bez trunke poštovanja krenuo i prebio ga.

Ahmetović je posle 27 godina otkrio da je taj krvavi dan u Zagrebu mogao da bude još crnji da su "BBB" sproveli u delo svoj pakleni plan.

- Kad smo malo stegli pripadnike "Bed Blu Bojsa" koji su sa severa utrčali na teren i pitali ih šta je bio motiv onog divljanja, čuli smo sledeće: “Dogovor je bio da se Piksi ubije!” Svi su govorili da su dobili naređenje da se ubije Dragan Stojković. Ubrzo je, s promenom vlasti, došlo do smena po policijskim upravama pa se nije ni insistiralo na tome da se otkrije od koga je stiglo naređenje o Piksijevoj likvidaciji. Zašto njega? Verovatno zato što je bio u rangu s Bobanom, njihovim ljubimcem i kućnim prijateljem Franje Tuđmana – ispričao je Ahmetović.

foto: Printskrin/Jutjub

On je rekao i kako je došlo do njegovog legendarnom sukoba nasred terena sa Zvonimirom Bobanom.

- Imao sam zadatak da brinem o golmanu Zvezde, Stevanu Stojanoviću. Kako se, međutim, zakuvalo oko centra, krenuo sam tamo i vidio kako je jedan Dinamov navijač krenuo prema mom kolegi s metalnom kantom u ruci, želeći da mu je nabije na glavu. Krenuo sam prema njemu kako bih mu spasao život. Navijača sam stigao, izbio mu kantu, i što jes - jes, udario sam ga nekoliko puta palicom po ramenu.

Tada se u taj obračun umešao najbolji igrač Dinama.

- Boban je pritrčao i pitao me šta radim na terenu. I ja sam se razdrao: „A šta ti radiš ovde kad vam je trener rekao da odete u svlačionicu?” Svi igrači su se bili povukli, ali su ostala njih trojica, četvorica. Umesto da ode, on poziva navijače na teren. Krenuo sam prema njemu i video da želi da se mlati. Bio je brz, pričali su da ima crni pojas, uz to aktivan sportista, fudbaler. Zahvatio sam ga palicom po preponi. On se odmakao od mene, onako da uhvati zalet, i nameravao je da me udari po rebrima, ali nije uspeo u tome jer je od mog kolege iz Knina dobio udarac u lakat, a Boban je mene zakačio po ruci izbivši mi šlem na levu stranu jedno dva-tri metra. Kad sam krenuo da ga podignem s terena i sagnuo se, video sam Bobana u vazduhu sastavljenih kolena. Nisam mogao ni levo ni desno da se pomaknem. Udario me nogama po ramenu i odgurnuo rukama. Nisam očekivao da će me napasti, u suprotnom bih se vjerovatno drugačije postavio. Ono što je sigurno jeste to da ga se ni najmanje nisam plašio - ispričao je Refik Ahmetović.

(Ekspres)