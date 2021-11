ALEKSANDAR STANOJEVIĆ POSLE POBEDE PROTIV VOŽDOVCA: Teška utakmica je iza nas! VIDEO

Ekipa Partizana nastavlja sa dobrim partijama u prvenstvu, a ovaj put pred ofanzivom crno- belih poklekao je Voždovac. Nakon meča u kom je njegov tim slavio rezultatom 0:3, šef stručnog štaba Partizana, gospodin Aleksandar Stanojević izjavio je:

,,Stvarno mogu biti zadovoljan posle pobede ovde, izuzetno teška utakmica za nas. Voždovac igra dobro u poslednje vreme, izuzetno agresivno i organizovano. Mislim da smo dobro odgovorili na zadatak. Dugo se lomila utakmica i na kraju smo je prelomili. Čestitam igračima, bili su izuzetno disciplinovani! Mogu biti izuzetno zadovoljan, znamo koliko je teško ovde pobediti”.

Dobru partiju zabeležio je Kvinsi Menig koji je postigao prvi gol na meču, a kasnije upisao i asistenciju.

,,On je stranac, mora stalno da igra tako, i na njemu je pritisak. Sa druge strane, on je došao pre tri meseca, nije prošao ni pripreme sa nama. Nije lako, dao je dosta golova, danas je on generalno rešio, postigao je gol, pre toga je imao stopostotnu šansu, ne znam kako mu se odbila lopta. Igra promenljivo iz razloga što nije prošao pripreme sa nama, ali opet je bio taj koji je počeo i otvorio utakmicu na najbolji način za nas”, rekao je Stanojević.

On se osvrnuo i na Lazara Pavlovića, koji se svojim radom izborio za mesto u startnoj postavi:

,,On je postao izuzetno taktički disciplinovan. Voždovac ima izuzetan izlazak iz zadnje linije i mnogo je teško to sprečiti. On je bio disciplinovan, odradio je sve što sam tražio od njega, što je trebalo da uradi da spreči njihov lagan izlazak iz zadnje linije. Ubrzao je igru u datom trenutku, bio je deo ekipe koja je pobedila i u prošloj utakmici protiv Vojvodine, gde je isto donosio taj aspekt. Nije lako ni njemu, nije igrao dugo, nije lako da sve rešava. Prezadovoljan sam kako je odigrao, imao je dve- tri situacije, malo mu je falilo da bude još konkretniji, imao je i jedan šut. Baš sam zadovoljan sa njim!”.

Stanojević je poručio i da će u narednih nekoliko dana stručni štab imati jasnu sliku o zdravstvenoj situaciji Lazara Markovića koji je van stroja zbog preloma ključne kosti.

