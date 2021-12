SNEŽA PREPONOSNA NA MUŽA POSLE USPEHA ZVEZDE: Ne priča se dovoljno koliko si učinio za klub, jer si PREVIŠE SKROMAN!

Snežana Borjan, supruga golmana i kapitena Crvene zvezde Milana Borjana, sija posle uspeha crveno-belih, junačkog remija u Bragi (1:1). Prvo mesto posle grupne faze u Ligu Evrope i direktan plasman u osminu finala tog takmičenja su nešto što dosad u novijoj istoriji, nije ostvario nijedan srpski klub.

foto: Privatna arhiva

Zanimljive su reči Snežane Borjan napisane na društvenim mrežama posle uspeha Crvene zvezde, sa osvrtom na njenog muža Milana:

- Šta da napišem, a da bude pametno?! Šta reći na ovoliku emociju? Na prepoznavanje pritiska, napada, nepravdi, bola, suza i uspeha koji isijavaju u ovom trenu iz tebe... Zbog tvoje plemenitosti, iskrenosti, srčanosti, spremnosti da pomogneš svima 24/7, da svako dete dobije bar zagrljaj od tebe, da budeš human na svim frontovima, ali da moliš da se to ne sazna... Bog prepoznaje sve ono sto radiš i nagrađuje te iz godine u godinu! Ne priča se dovoljno o tome koliko si učinio za Crvenu zvezdu svih ovih godina i da si najvažnija karika za funkcionisanje iste... Jer si ti nenametljiv i skroman, ali istorija ostaje ispisana zauvek... Samo osmeh, idemo dalje sve do medalje!😊😉 Love U my love!

Milan Borjan upisao je više od 200 utakmica u dresu Crvene zvezde. Otkada je stigao na Marakanu u leto 2017. godine konstantan je na golu, sa klubom je osvojio četiri šampionske titule i svih ovih godina predvodio ekipu u Evropi.

