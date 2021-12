ZVEZDIN KIKS MOTIV VIŠE! Stanojević: Teren nije svima isti, favoritu je problem!

"Odlagala se utakmica nadamo se da će sutra biti odigrana, nikome nije u interesu da odlažemo. Imali su mnogo problema sa snegom, oni su sve radili da očiste, trenutno su 50 odsto terena očistili, nadamo se da će ga završiti i spremiti za sutra", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana igraju u sredu od 15 časova u Gornjem Milanovcu protiv Metalca, utakmicu 20. kola Super lige Srbije. Taj duel trebalo je da se igra u ponedeljak, ali je pomeren zbog snega i teških uslova.

"Imamo još dve utakmice do kraja, ovo je jedna izuzetno važna utakmica za nas. Gostovanje gde smo u poslednje dve utakmice jednu igrali nerešeno, a jednu pobedili u Kupu 1:0, izuzetno neizvesno. Nadamo se da će uslovi biti dobri, da ćemo ostaviti dobar utisak i napraviti rezultat koji nam odgovara", naveo je Stanojević.

"Fokusirani smo svi zajedno, nema nikakvih drugih razmišljanja. Maksimalno smo spremni i koncentrisani samo na Metalac. Svu energiju smo dali na ove dve utakmice koje nam život znače, kao i svaka prethodna. Tako se pripremamo, ne pravimo filmove ove i one vrste, potpuno smo spremni u svakom trenutku", dodao je trener crno-belih.

Govoreći o zdravstvenoj situaciji Stanojević je reako da ne može da računa na igrače na koje nije mogao da računa ni u prethodnim utakmicama, ali da bi Danilo Pantić mogao da bude u konkurenciji.

On je dodao da je napadač Rikardo Gomeš posetio juče ekipu na treningu, da se oseća dobro. Naveo je da Rikardo mora da uradi određene analize i da će u četvrtak biti jasna slika o čemu se radi, kada će biti spreman i da li će biti spreman.

Partizan je trenutno prvi na tabeli sa 53 boda, dva više i utakmicom manje od Crvene zvezde i potreban mu je bod da osvoji titulu jesenjeg pravaka.

"Potreban nam je bod, da ne kažem pobeda da obezbedimo jesenju titulu. Izuzetno je važno i prolazno vreme, svaki dan je važan", dodao je Stanojević.

Zvezda je sinoć na svom terenu odigrala neršeno 1:1 protiv Radnika iz Surdulice, a novinare je zanimalo da li je Partizan time "dobio novi penal".

"Problem je vreme svima nama koji se borimo za svoje ciljeve. Decembar je, kasno je već, zima je vrlo važan faktor. Ne slažem se da je svima isti teren, ciljevi jesu, ali ekipi koja je favorit odgovara da ima bolje vremenske uslove. Naravno da nam je motivacija da možete da povećate prednost u odnosu na najvećeg rivala", rekao je on.

"Zbog toga smo izuzetno motivsani i spremni, ali nije lako pobediti svaku utakmicu, nije lako ni posle Evrope igrati ni u ovakvim vremenskim uslovima. Ali to nam daje dodatnu motivaciju i energiju da sutra udjemo sa 800 odsto, do sada smo možda ulazili sa 600, a sad ćemo ući sa 800. Prirodno je to i normalno", dodao je trener crno-belih.

Upitan da li ima euforije zbog kiksa Zvezde, Stanojević je rekao da je kao trener tu da drži sve pod kontrolom.

"Dobro znaju igrači i kada bilo plus osam, uvek se isto ponašamo i razmišljamo, nemamo taj pritisak, nama su svaka utakmica i svaki trening ravna linija po tom pitanju. Nemam problem znam šta nas sve čeka. Imamo sutra tešku utakmicu, kao što nisam euforičan sada neću biti ni posle utakmice, kako god se završila", naveo je.

foto: FK Partizan/Sandić Foto

Upitan o igri Metalca, Stanojević je rekao da ekipa drugačije igra od dolaska novog trenera Milije Žižića, ali da bi bilo neumesno da priča o tome.

"Dosta dobro se pokazao u Grafičaru, ima određeno iskustvo u inostranstvu. Poznajući priče iz fudbalske škole, on je jedan od naših najtalentovanijih trenera. Želim mu sve najbolje. On je tu kratko da bi mogao da promeni nešto što bi želeo, siguran sam da će od proleća Metalac biti kakav on želi da bude", ocenio je.

Upitan za protivnika u plej-ofu za plasman u osminu finala Lige konferencija Spartu iz Praga, Stanojević je rekao da je o tome još rano da se priča.

"Nemojte molim vas, vidite da pipamo teren, znate gde je Sparta... Naravno da je jak protivnik, ozbiljan klub sa ozbiljnim budežetom, aa ko gledamo ekipe koje smo mogli da izvučemo, sigurno je da smo normalno prošli. Gori Milanovac, gori sve, nemojte sad o Sparti molim vas", rekao je on.

Beta