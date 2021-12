STANOJEVIĆ ANALIZIRAO POLUSEZONU PARTIZANA: Zadovoljan sam, gol razlika mnogo pokazuje! Fudbal se promenio, treba nam zadnji vezni

"Zadovoljan sam, rezultat vam kreira mišjenje u ovom poslu. Jedna nerešena utakmica može da vam promeni i okrene mišljenje. Prevashodno sam najzadovoljniji situacijom da smo pokazali da smo bili svi kao jedan, da je svaki igrač Partizana bitan. Nisu igrala četiri, pet igrača, nosioci Partizanove igre. Mi smo pored toga pokazali da svako može da igra u Partizanu i to je veličina ovog tima", rekao je Stanojević novinarima u Beogradu.

Partizan je polusezonu završio na prvom mestu Super lige Srbije sa pet bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu i plasirao se u nokaut fazu Lige konferencija.

"Najzadovoljni sam gol razlikom 57:6, to je dobar i veliki pokazatelj svega. Kad postižete 2,7 golova po utakmici, to je moje najveće zadovoljstvo. Zadovoljstvo je da smo neke mlade igrače afirmisali, da su pokazali da mogu da budu nosioci igre. Suština je da ovaj tim i može bez svakog i svako nam je potreban", naveo je Stanojević.

Novinari su podsetili Stanojevića da je na kraju prošle sezone podneo ostavku nezadovoljan rezultatom.

"Uvek ima prostora za napredak, mi tačno znamo šta nam treba u fazi igre za sledeću polusezonu, hoćemo neke nove stvari da dodamo. S druge strane mi smo tada pobedili 19 utakmica zaredom bilo je dobrih stvari, ali kada ne krunišete to rezultatom vrednim titule ili Kupa, ne možete da budete zadovoljni. Ja emotivno sve shvatam", naveo je on.

"Uvek razmišljate u kom pravcu treba da idete, ali kad podvučete crtu, kažemo idemo dalje, šta nam treba, da možemo na više načina da igramo. Ne volim improvizacije, da stavim Rikarda i Milovanovića u napad, ako pre toga nismo definisali način njihove igre. Probaćemo još neki sistem na pripremama, tu ćemo da podignemo lestvicu", dodao je.

foto: Starsport

Govoreći o Liga konferencija, Stanojević je rekao da su kvalifikacije bile teške, ali da je cilj ispunjen.

"Današnji fudbal se promenio unazad 10 godina. Imate Floru kada sam ja igrao pobedili smo 6:1, a danas nas je pobedila, svi su sličnih kvaliteta, teško je da si toliko dominantan. Zadovoljan sam što smo ispunili cilj. Gent je bolja ekipa od nas i ovo je realno stanje. Nismo igrali Ligu šampiona već treće po redu takmičenje, ne treba da poredimo", naveo je on.

"Pokazalo se da je grupa izjednačena, Gent je zasluženo prvi. Zadovoljan sam, imao šanse, igramo protiv Sparte, ozbilje nekipe koja je u vrhu prvenstva, veliki klub sa velikom tradicijom. Imamo šansu da probamo nešto da napravimo. Šta je cilj u Evropi, da udjete grupu pa da je prodjete. Jedino šta smo mogli više je da budemo prvi u grupi, prezadovoljan sam", rekao je trener.

Stanojević je rekao da se uoči zimskog prelaznog roka prate igrači iz domaćeg prvenstva kao i iz inostranstva.

"Ne volim da gomilam strance ako ne mogu sigruno da nam donesu razliku. Uvek ću se pre osloniti na momke iz omladinske škole. Da se Marko Milovanović nije pokazao kako se pokazao tokom priprema, da se nije pokazao u ovim utakmicama... Sve vreme smo gledali stranca napadača, imali smo spremljene igrače koji su bili blizu. Ja sam to stopirao, zašto bih doveo nekog stranca kad imamo izuzetnog igrača od 18 godina", naveo je.

"Ja sam u prošlosti igrao derbije sa Markovićem koji je bio dete Partizana i Šćepovićem sa 19 godina. Opredeliću se za to. Nikad ne znate ko će otići. Nama treba defanzivni zadnji vezni, da li će to biti stranac ili domaći igrač. Imamo već četiri, pet igrača u fokusu sa kojima smo pregovarali. To nam fali. Ali, imate i četiri, pet igrača koji se vraćaju iz povreda, imamo dosta mladih igrača", dodao je trener crno-belih.

Govoreći o poziciji levog beka, Stanojević je rekao da se Ivan Obradović oporavlja od povrede i da će biti spreman, da je Slobodan Urošević konstantan i da je malo neozbilno da u ekipi ima tri leva beka.

On je pitao novinare da mi pomognu sa predlozima za dovođenje igrača, a pomenuta je "osmica".

foto: Starsport©

"Imamo Jojića, pogledajte njegov broj golova i asistencija, a Pantić igra 'box to box'. Da li možemo bolje, možda Kantea? Zašto da dovodim strance kad imamo Jojića i Šćekića kao profil 'box to box' igrača. Jedino ako neko ide. Imamo Zdjelara i Smiljanića kao tipične zadnje vezne igrače, to nam je nephodno i tražićemo da dovedemo", rekao je Stanojević.

"Trenutno smo popunjeni na svim pozicijama, ali da li je to adekvatno, da li je dobro? Naravno da uvek može bolje, ali imate i budžet i igrače ovde sa ozbiljnim platama. Na krilu Markovića i Meniga koji podigao formu. Zašto bih zatvarao Nikolu Terzića ili Nemanju Jovića?", upitao je on.

Stanojević je rekao i da nikada neće sprečavati igrača da ode ako želi da napusti klub.

"Ako mi kaže da ne želi da se bori i da ga ne interesuje titula, rekao bih da nema problema. To je ključ, igrač koji neće da ostane, neka ide. Ali mora da zna ako ostane, nije neprikosnoven. Mora da bude spreman da bude na klupi, svako ko nije spreman na tu vrstu konkurencije može da ide. Svi smo nebitni u odnosu na Partizan, uključujući i mene. Nemamo problem, samo da to bude do odredjenog roka, da možemo da se spremamo za dalje. Želeo bih da svi ostanu i još da se pojačamo, a biće pojačanja naravno", rekao je Stanojević.

Spekulisalo se da je Partizan zainteresovan za svog nekadašnjeg igrača Adema Lajjića, koji je član Bešiktaša. Stanojević je rekao da je to "nerealna priča" i da mu klub to nije naveo kao opciju, ali da bi on bio srećan ako bi postojala ta mogućnost.

Beta