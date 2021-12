FOKUS NA SVETSKOM PRVENSTVU! Dalić: Iza Hrvatske je sjajna fudbalska godina

"Bila je to sjajna fudbalska godina, bila je teška, ali na kraju uspešna i srećna. Imamo i najbolju prvu fudbalsku ligu do sada što govori i broj igrača iz domaćih klubova u reprezentaciji. Iduće godine nas očekuje veliko takmičenje, Svetsko prvenstvo, a fokus je na njemu", rekao je Dalić, prenela je Hina.

Dalić je nakon redovne sednice Fudbalskog saveza Hrvatske (HNS) rekao da će Hrvatska u martu naredne godine odigrati dve prijateljske utakmice, najverovatnije u Dohi, ali da protivnici još nisu poznati.

On je dodao da dolaze sjajne generacije hrvatskih mladih igrača, kao i da im sigurno znači prisustvo iskusnijih igrača.

foto: Profimedia

"Neko će napraviti veliki rezultat jer dolaze sjajne generacije mladih igrača. Gvardiol (Joško), Sosa (Borna) i Brekalo (Josip) su to već pokazali. Ima još njih, koji kucaju na vrata reprezentacije. Hrvatska ima mir narednih 10 godina, ali bez iskusnih igrača, oni to ne bi mogli da naprave. Mogu da budu srećni što uz sebe imaju igrače, kao što su Luka Modrić, Ivan Perišić...", dodao je on.

Na Skupštini HNS-a za počasnog selektora Hrvatske je proglašen proslavljeni trener Miroslav Ćiro Blažević.

"Ćiro je za mene puno napravio, bio je moj učitelj, trenerski mentor. Uvek je verovao u mene. Uvek je gurao pozitivu. Mogu da mu zahvalim na veri u nas i za sve što je učinio u hrvatskom fudbalu. Ovo je sjajna stvar što je Ćiro dobio priznanje. Mogu da budem prvi u Kataru, ali trener svih trenera je Ćiro", zaključio je Dalić.

