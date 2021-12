STIŽE BOGATSTVO ZA SADIKA! Partizan će baš da PROFITITIRA od Nigerijca!

Naime u transferu nigerisjkog napadača prošlog januara u španskog drugoligaša Almeriju, crno-beli su dobili pet miliona evra, ali to izvesno neće biti sve.

Generalni direktor FK Partizan Miloš Vazura detaljno je objasnio ceo transfer.

"Pristižu bonusi za Sadika i njegov transfer kada se bude završio, će biti najveći transfer u istoriji Srbije. Možete misliti koliko Sadik sada vredi kada je prvi strelac lige u Almeriji, a Partizan ima 40 odsto od sledeće prodaje. Ili 30 odsto fiksno za tri miliona evra plus 10 od sledeće", počeo je Vazura.

Naglasio je još nekoliko klauzula.

"I tu je sledeći bonus, pošto verujem da ga neće prodavati u januaru jer žele da uđu u LaLigu, od kog će Partizan dobiti još 500.000 evra kada odigra 75 utakmica. Ako se plasira Almerija u LaLigu onda dobijamo sigurnih tri miliona, a gubimo 30 odsto, a ostaje nam 10 odsto od sledeće prodaje. U šali mi kažu iz Almerije, pa vi ćete na kraju uzeti više para od nas kad ga prodamo. Ali takav smo sporazum napravili".

foto: Pritnscreen

Vazura je otkrio i da će se Partizan pojačati na poziciji defanzivnog veznog ove zime.

"Radi se na zadnjem veznom, sve je sa sportskom sektoru. Kada budu odlučili, završiće se posao. Kog god smo igrača želeli, svakog smo doveli do sada. Prelazni rok još nije ni počeo, a mi već pričamo o pojačanjima. Ne očekujek nikakva dešavanja do početka priprema, ili do odlaska na Kipar, i što se tiče odlazaka i dolazaka. Naravno da znamo koje igrače želimo, ali to ostaje unutar kluba. Imamo više opcija", zaključio je Vazura.

