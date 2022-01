BISER CRNO-BELIH ODUŠEVLJEN MITROM: Kad je Mitrović bio velika zvezda u Anderlehtu, ugostio me je u Belgiji, pamtiću to ceo život!

Fudbalska polusezona u Superligi Srbije, tačnije drugi deo 2021.godine ostaće zauvek u sećanju mladom napadaču Partizana, Marku Milovanoviću.

Partizanov vunderkind je upisao po gol u prvenstvu, Kupu i Ligi Konferencija. Golom protiv kiparskog Anortozisa obezbedio je timu iz Humske evropsko proleće.

U intervjuu za Sportski žurnal, 18-godišnji napadač crno-belih se između ostalog osvrnuo i na svog sugrađanina, srpskog reprezentativca Aleksandra Mitrovića, junaka Srbije, koji je Orlove odveo na Svetsko prvenstvo u Katar 2022.godine, golom u Lisabonu i pobedom nad Portugalom od 1:2.

Zanimljivo, slične puteve ka fudbalskom vrhu imali su Mitrović i Milovanović. Obojica su rođeni u Smederevu, prve korake u fudbalu napravili su kod istog trenera, a kada je reč o njihovoj građi i stilu igre, dosta su slični.

-Počeo sam da treniram fudbal veoma mlad, sa samo četiri godine kod Vojkana Rakića, koji je, takođe, bio trener Mitroviću. Pokazao sam talenat, nastavio sam da igram u Petliću iz Smedereva, zatim sam u sedmoj godini došao u Partizan.

Upravo je mladom Milovanoviću fudbalski idol Aleksandar Mitrović.

-Aleksandra Mitrovića gledam kao učitelja, to je čovek sa kojim sam se upoznao sa samo 10 godina. Iz istog smo mesta, često mi daje savete kako da budem što bolji.

Zanimljivo, Milovanović je imao prilike da sa svojim idolom boravi ni manje ni više nego u Belgiji, dok je Mitrović igrao za Anderleht, taj period mladi fudbaler zauvek će pamtiti.

Tada je Mitrović ugostio svog zemljaka iz Smedereva. Inače, mnogi su počeli Milovanovića da upoređuju sa Mitrovićem još kada je mladi 18-godišnjak počeo da privlači pažnju u mlađim selekcijama tima iz Humske.

-Gledao sam sve Mitrove utakmice, skidam neke "fore", ali trudim se da budem poseban i da ne kopiram nikoga. Mitrović me je zvao da odem u Anderleht na probu dok je bio član tog tima. To je bilo neverovatno iskustvo za jednog klinca. Trenirao sam sa strancima, nisam znao jezik, sve je za mene bilo novo. Tad je Aleksandar bio najveća zvezda u Anderlehtu, sjajno me je ugostio. Gledao sam sve sa divljenjem, kad smo šetali gradom ljudi su prilazili, da se slikaju sa Mitrovićem i meni je kao detetu od devet godina bilo ostvarenje sna biti sa njim u društvu, rekao je Milovanović za Sportski žurnal.

