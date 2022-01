NOVI MALER ZA SJAJNOG GOLGETERA: Haland ponovo na pauzi zbog problema sa mišićem

Haland je morao da izađe u 63. minutu subotnje utakmice protiv Hofenhajma (3:2) i tada se činilo da je povredio preponu. Tokom utakmice lekari su mu ukazivali pomoć i zbog problema sa desnim kolenom.

Najbolji strelac Dortmunda je u nedelju i danas obavio lekarske preglede.

"Haland ima problema sa mišićem koji zahtevaju lečenje i detaljnije preglede narednih dana", navodi se u saopštenju na klupskom sajtu.

To je treći put ove sezone da Haland ide na pauzu zbog zdravstvenih problema. On je od kraja septembra do sredine oktobra propustio tri utakmice zbog problema sa kukom, a zatim i sedam mečeva od kraja oktobra do kraja novembra zbog drugih povreda.

Haland je u 14 utakmica u Bundesligi postigao 16 golova ove sezone.

Dortmund nije naveo koliko će Haland odsustvovati.

"Želimo Erlingu da se što pre oporavi i da se vrati onome što najviše voli da radi - postizanju golova za Dortmund", naveo je klub.

Posle 20 kola u Bundesligi, Borusija Dortmund je druga na tabeli sa šest bodova zaostatka za Bajernom iz Minhena.

Beta