OGLASIO SE BIVŠI TRENER PARTIZANA KOGA ŽENE OPTUŽUJU ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE: Evo šta čuveni Izraelac kaže o slučaju

U emisiji koja je u nedelju emitovana na izraelskom televizijskom Kanalu 12, objavljena je serija intervjua žena koje su navele da im se Grant nabacivao bez povoda, obećavajući im pomoć u promovisanju njihovih karijera.

Glasovi žena su izmenjeni, a njihova lica zatamnjena kako bi se zaštitio njihov identitet.

On su optužile 66-godišnjeg Granta da je pokušavao da ih dodirne i poljubi protiv njihove volje i da je pokušao da ih natera na seks i nagovestio da bi, ako ne budu sarađivale, to moglo da utiče na njihove karijere.

Među ženama su bile i doskorašnji vojnik, manekenka i sportska komentatorka, koja je rekla da joj je slao brojne uznemirujuće sms poruke. Ona je rekla da je takvo ponašanje dobro poznato u fudbalskoj industriji.

Žena koja je završila posao u vojsci na leto 2020. godine, rekla je da je upoznala Granta nedugo posle toga. On je pozvao u svoj stan u Tel Avivu i ponudio joj pomoć u traženju posla. Nedugo pošto je ušla, Grant je, kako je rekla, tražio od nje da se svuče. Ona je prvo mislila da se on šali, ali joj je brzo prišao i pokušao je da je zagrli i da se nije zaustavljao.

"Stavio je ruku na moju butinu, ja sam je odmah pomerila. Posle kratkog razgovora zgrabio me je za vrat kao da me davi i pokušao je na silu da me poljubi", navela je ona.

Grant je tokom karijere trenirao brojne izraelske klubove, Čelsi, Portsmut, Vest Hem, selekcije Izraela i Gane, a 2012. godine i beogradski Partizan.

U izjavi za Kanal 12, Grant je rekao da se trudio da se prema svakome ophodi s poštovanjem.

"Nikada nisam pokušavao da se ponašam nepravedno ili da na bilo koji način povredim neku ženu. Od srca se izvinjavam svakome ko se zbog mene osećao neprijatno ili koga sam povredio", naveo je Grant.

Beta