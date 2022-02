TERMINATOR! VLAHOVIĆ ĆE BITI NAJBOLJI SRPSKI NAPADAČ U ISTORIJI: Dvojica legendarnih asova ANALIZIRALI centarfora JUVENTUSA!

Ono što Dušan Vlahović radi u Italiji moglo bi da se svede pod samo jednu reč - nestvarno! Srpski fudbaler nastavio je u dresu Juventusa da teroriše odbrane klubova Serije A, isto onako dominantno, kako je radio i kao napadač Fjorentine.

Prvi je strelac italijanskog prvenstva sa 18 golova, a na dve utakmice u dresu Juventusa, u šampionatu i kupu, dao je isto toliko golova. O njemu mediji sa Apenina pišu u hvalospevima, njegov lik krasi naslovnice svih novina. Stevan Stojanović i Rade Bogdanović, legendarni srpski fudbaleri ocenjuju učinak Dušana Vlahovića, koji je na pravom putu da postane uskoro i najbolji srpski napadač u istoriji.

Sportski direktor srpske reprezentacije Stevan Stojanović kaže da od Dušana Vlahovića tek treba očekivati ono najbolje:

- Dušan je mlad igrač, karijera je pred njim. Napravio je pravu stvar što nije menjao zemlju, jer je ime napravio u Italiji. Juventus je baš klub po meri za njega u ovom trenutku. Radi se o evropskom gigantu, a Dušan tek posle odrađenog ugovora u Italiji treba da razmišlja o Engleskoj. Da je napravio pravi potez videlo se na debiju u Juventusu. Kao da nije menjao klub, brzo se uklopio, zna mentalitet, atmosferu, zna timove protiv kojih igra.

Rade Bogdanović, čuveni as Atletika i Verdera izneo je zanimljivo opažanje o Vlahoviću:

- Ono što je veoma intersantno i atipično za tako jednog mladog igrača jeste da je toliko ambiciozan i disciplinovan u želji da uspe. Ako me pitate, hoće li postati najbolji, odgovor je jednostavan. Ako pričamo o klasičnom špic igraču, mislim da Srbija u novije vreme, a to je za mene 30 do 40 godina unazad, nije imala boljeg špica - ocenio je Bogdanović.

Setite se Beka, Milutinovića, Savića... Srbija je u svojoj bogatoj istoriji imala veliki broj kvalitetnih centralnih napadača. Treba se setiti Ivice Beka iz vremena Kraljevine Jugoslavije, zatim, u vreme SFRJ Marka Valoka, Bore Kostića, Koste Tomaševića, Miloša Milutinovića, Todora Veselinovića, Slobodana Santrača, Dušana Savića, Zorana Filipovića, Dušana Bajevića, Dragana Mancea... U novije vreme to su bili Vladan Lukić, Darko Kovačević, Savo Milošević, Goran Drulić, Nikola Žigić, Marko Pantelić...

