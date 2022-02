NENAD LALATOVIĆ - NAJKONTROVERZNIJI DORĆOLAC SRPSKOG FUDBALA: Ovo su najžešći incidenti SKANDAL MAJSTORA koje ste zaboravili VIDEO

Njegov rivalitet sa navijačima crno-belih je odavno poznat, a nakon što je sa kragujevačkim Radničkim poražen u Beogradu bez zadrške je govorio o Grobarima i Partizanu.

To je poslednji u nizu skandala u kojem se našao četrdesetčetvorogodišnji stručnjak.

Pred vama je lista događaja koje su kao bombe odjeknule srpskim fudbalom, a u kojima je glavnu ulogu imao Nenad Lalatović, čovek koji je odrastao na Dorćolu, a koji je u relativno kratkom periodu živeo u nekoliko srpskih gradova gde je vodio klubove u najjačem rangu fudbala u Srbiji.

Pobeda protiv Partizana - za Zvezdu

Dok je vodio Napredak ostvario je veliku pobedu protiv Partizana i to u završnici sezone. Kruševljani su 22. aprila 2014. godine na domaćem terenu pobedili rezultatom 2:0, a Lalatović je nekoliko minuta nakon meča poručio da mu je drago što je pomogao Crvenoj zvezdi da osvoji titulu.

Promocija u Crvenoj zvezdi foto: Starsport

- Mi smo igrali samo za nas, gledamo samo u naše dvorište, jer smo se nalazili u opasnoj zoni. Da smo izgibili, bili bismo bliži ispadanju iz lige. Ovo je veliki korak ka opstanku, čestitam mojim igračima i drago mi je što sam, kao bivši igrač i kapiten pomogao Zvezdi da dođe do titule. Ipak, ponavljam, igrali smo samo za Napredak. Okrećemo se Radu na Banjici, treba nam još jedan bod za opstanak

Da Bog da prop'o...

Na leto 2014. godine, nekoliko meseci nakon što je sa Napretkom pobedio Partizan, Nenad Lalatović je, tada kao mlad i perspektivan trener preuzeo Crvenu zvezdu. Nakon Kruševca je sa 37 godina je dobio veliku odgovornost u Ljutice Bogdana.

Međutim, na klupi crveno-belih nije imao uspeh. Prvenstvo je završio na drugom mestu, a nakon 147. večitog derbija odigranog na stadionu u Humskoj i pobede Partizana golom Nikole Drinčića, Lalatović je komentarisao ponašanje jednog navijača crno-belih koji je skakao po tunelu kroz koji igrači prolaze od terena ka svlačionici.

Kamere televizije Arena sport su bile upaljene kada je trener poručio: Da Bog da prop'o majku ti je**m.

Čačak, Čačak

Nakon Crvene zvezde, Lalatović je odlučio da se vrati radu u manjim klubovima pa je preuzeo Borac iz Čačka gde je naišao na ogromne probleme.

Dugovi i neisplaćene plate prema igračima su se množili, sve do trenutka kada je Lalatović odlučio da javno progovori o stanju u klubu.

- Nismo tim koji može da igra na ovoj njivi u Čačku. Treba da bude sramota ljude iz uprave kluba i ljude koji vode grad Čačak. Voleo bih da više nijedan ne dolazi na utakmice jer mi niko od njih nije potreban. Igrači opet neće da treniraju. Trebalo je da dobiju platu 22. ja sam pomerio za 29. ali ni tada nisu dobili platu. Moj kolega Zoća, trener golmana, 11 plata nije dobio. Zbog onoga što su iz uprave pričali za novine, treba da ih je sramota. Dali su novac igračima koji su došli, a ima igrača koji su ovde po dve tri godine. Opet nećemo trenirati do srede, a ako tada ne bude para, i dalje se neće trenirati. Ovako više ne može, dva puta sam upozoravao i rekao da ne sme više da se desi ovo...

Umeće za isključenje

Na utakmici kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Gzire dok je vodio Radnički iz Niša, Lalatović je pokazao fudbalsko umeće pri rezultatu 4:0 za Meraklije, međutim zbog toga je dobio crveni karton.

Skandalčina u Kruševcu: Ne postoji navijač kog se ja plašim

Vratio se u Kruševac Lalatović kao trener Nišlija, a nakon pobede Radničkog rezultatom 2:1 desio se možda i najveći skandal u bliskoj istoriji srpskog fudbala.

Prvo je Lalatović na konferenciji za medije odgovorio portparolki Napretka zbog jednog pitanja koje mu se nije svidelo, a onda je jedan od navijača koji je ušao u prostorije na stadionu u Kruševcu uputio sramotne uvrede i psovke na račun trenera koji je uzvratio istom merom.

Milorad Kosanović, tadašnji trener Kruševljana je pokušao da smiri Lalatovića, međutim niko u tom trenutku nije mogao da neutrališe bes koji je pokazao.

Nakon što je razmenio uvrede sa pomenutom osobom, ponovo se obratio portparolki.

- Ovde, sam radio, ginuo sam za vas, spasao vas da ne ispadnete iz lige. I onda mi ovako vraćate. Ovo je vaša sramota. To što ste pustili huligana da me vređa. I dripca. Ne plašim ga se. Ne postoji navijač kog se ja plašim! Treba da te bude sramota i što si mi postavila onakvo pitanje. Ja znam ko te je naučio da postavljaš onakva pitanja. Je l' to onaj što danas nije došao na utakmicu? Ne može ovaj huligan da dođe i da me vređa. Ti si se promenila za 500 evra. Šta se smeješ, budalo poremećena? Dripac. Nikome neću da dozvolim da vređa moju ćerku. Moja ćerka se rodila dok sam bio trener Napretka. Ovde sam odgajio i sina, na 200 metara od stadiona. I onda sam doživeo da mi ceo stadion viče kako je moja žena k**va, ona koja mi je rodila troje dece. A ti si sedala sa mojom ženom i pile ste piće. I onda mi postaviš ovakvo pitanje. Ti njih podržavaš. Razočarala si me, decu si mi čuvala.

"Ovoga mi krsta"

Nakon Niša, preuzeo je Lalatović Vojvodinu, a prilikom povratka na Čair trpeo je uvrede i provokacije sa zapadne tribine stadiona. Novosađani su pobedili rezultatom 2:1, a Lalatović je na početku drugog dela igre ušao u verbalni okršaj sa nekim sa tribine.

Tom prilikom je trener dobio crveni karton zbog žestokog verbalnog obračuna sa navijačima, a osobama na zapadnoj tribini je poručio sledeće:

- Ovoga mi krsta, reći ću za svaku nameštenu utakmicu. Videćeš. Za svaku!

Srednji prst Grobarima

Novi susret sa Partizanom i Grobarima koji je doneo buran odjek jeste duel na stadionu Karađorđe u junu 2020. godine.

Vojvodina je pobedila rezultatom 1:0, a Lalatović je i ovaj put bio meta uvreda navijača sa južne tribine. Cela utakmica je bila poprilično napeta, a na terenu je došlo i do tuče igrača dve ekipe.

foto: Starsport©

Štoper crno-belih Igor Vujačić tada je dobio udarac u glavu, a po okončanju utakmice koju je golom rešio Nemanja Čović sa bele tačke i u kojoj je viđeno devet žutih kartona, Lalatović je Grobarima pokazao srednji prst.

Nakon utakmice je govorio o onome što se događalo tokom meča.

- Imao bih poruku za navijače (rukom je pokazao na navijače Partizana) oko toga što viču za moju ženu. Ja sam razveden, nisam oženjen i valjda mogu u moderno doba da se informišu. Nema razloga da vređaju ženu, majku moje dece. Ne znam šta sam to uradio? Oni su samo gledali u mene, bila je poenta da pobede mene. Pa ne igraju protiv mene, nego Vojvodine. Samo sam izašao, nisam bio nekulturan, ali kada sudija prekine utakmicu zbog vređanja nekoga, što ne prekinu zbog mene? I ja sam čovek, imam osećanja, da to neko drugi uradi... Zaštitite i mene, bog vas mazo. Vređaju mi ženu, decu, čime sam to zaslužio?. Ja njih isto ne volim, kao što ni oni mene. Ne mrzim ih, ali ih i ne volim.

"Godinama sam ponižavao Partizan..."

Za kraj, najsvežiji je svakako događaj sa stadiona u Humskoj koji je pomenut na početku teksta.

Lalatović je sa Radničkim iz Kragujevca poražen rezultatom 2:0, a tokom meča su se gotovo neprestano čule uvrede na njegov račun. Detalj koji je razbesneo trenera Kragujevčana. jeste kesica sa belim prahom koju je jedan navijač sa istočne tribine pokazivao Lalatoviću da bi ga na kraju gađao istom.

Nakon utakmice, strateg nije mogao da izdrži emocije.

- Nenad Lalatović je strah i trepet ovde. Neću da ih vređam kao što su oni mene i moju porodicu. Ovde imaju kompleks jer ih nijedan trener nije pobedio tri puta i uzeo im onako trofej. Oni bi opet dobili po du*etu da sam ja selektirao tim i da sam prošao pripreme. Dobro znaju kako prolaze sa mnom kada selektiram tim. Ne bojim ih se, mogu samo da prete. Toliko sam ih ponižavao, godinama. Nenad Lalatović je ponikao tamo gde je naučen da pobeđuje Partizan, a oni mogu samo da kukaju i da cvile - poručio je Lalatović.

Kurir sport