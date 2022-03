BITKA ZA EVROPU: Radnički na Čairu dočekuje Kolubaru!

Meč na Čairu je od izuzetne važnosti za oba tima, pošto bi eventualni pobednik napravio ogroman korak ka četvtom mestu na tabeli, koje bi trebalo da garantuje nastup na evropskoj sceni predstojećeg leta.

Niška ekipa je u seriji je od tri vezana remija, ali je sa 33 boda na petom mestu na tabeli, što je uoči ovog kola bilo samo tri manje od četvrtoplasirane Vojvodine. Radnički je poslednji trijumf na terenu ostvario 29. novembra prošle godine, kada je u Nišu savladao Radnik sa 3:0 u 19. kolu. Tri boda je osvojio i u 21. kolu protiv Proletera u Novom Sadu, ali je taj trijumf ostvaren za „zelenim stolom“.

Kolubara je sa druge strane u veoma dobroj formi, na poslednja četiri susreta ima tri pobede i poraz i nalazi se na šestoj poziciji sa jednim bodom manje od Radničkog.

Ova dva tima su jesenas odigrala izuzetno zanimljiv duel u Lazarevcu, a Radnički je tada slavio rezultatom 3:2.

-Jako bitna utakmica je ispred nas, svi je željno iščekujemo i nadamo se da će nam ona doneti prvi prolećni trijumf. Dugo nismo izgubili, što je dobro, ali dugo nismo ni pobedili i verujemo da ćemo sada uspeti u tome i osvojiti mnogo važne bodove u našoj borbi. Kolubara nam je direktni rival i to povećava značaj ovog susreta. Naš rival je igrama u poslednje vreme pokazao ozbiljan kvalitet. To je čvrsta i dobro organizovana ekipa. Imaju dobre pojedince, ističe se naš bivši igrač Đuranović, a u prošlom kolu su pobedili Vojvodinu 1:0 i odigrali odličan meč. To je ekipa za respekt, ali ja se nadam i verujem da mi shvatamo koliko smo mi kvalitetni i koliko nam ovaj duel znači. Igrači su svesni da su blizu ulaska u seriju pobeda, ali da bi to otvarili moramo u pojedinim segmentima biti još hrabriji i samouvereniji. Ubeđen sam da ćemo to pokazati već protiv Kolubare. U Lazarevcu smo sa njima odigrali odličnu utakmicu, obe ekipe su pokazale tada mnogo, a mi smo bili dobri, efikasni i odneli smo tri boda. Sličan meč očekujem i sada. Biće to najverovatnije otvorena borba. Mi igramo kući i napašćemo ih, dok oni nisu ekipa koja se zatvara i strogo brani- rekao je šef stručnog štaba Radničkog Radoslav Batak.

foto: Fk. Radnički

Radnički protiv Kolubare neće imati pomoć samo jednog igrača, ali taj igrač je Aleksandar Pejović, koji se u drugom delu sezone nametnuo kao pravi lider ovog tima.

-Pejović ima nagomilane žute kartone i moraće da preskoči ovaj susret. Njegov uticaj na na našu igru je ogroman, ali mi imamo „dugačku“ klupu i smatram da ćemo naći rešenje za tu poziciju na sredini terena. Kamerunac Jamkam je protiv Crvene zvezde u Kupu pokazao da može kvalitetno da odgovori zadacima u veznom redu, iako je defanzivac, tu je i Arsić, ali imamo i još nekoliko opcija. Svi ostali su spremni, izuzev na duže vreme odsutnog Škrbića, pa ćemo Kolubari suprotstaviti sastav za koji mislimo da će nam doneti tri boda- završio je Batak.

Glavni sudija na stadionu Čair biće Stanko Ostraćanin, dok će u VAR sobi biti Đorđe Maksimović.

