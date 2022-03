MILKO U ŠOKU, NEMA VIŠE MOG UŠKETA: Bio je šmeker, ponosan na svoj DORĆOL, otišao je kod svog prijatelja DŽEJA!

Đurovski i Vučićević igrali su tri godine zajedno za Partizan, a nekadašnji as prisetio se mnogih zajedničkih trenutka iz karijere i života

Smrt Nebojše Vučićevića potresla je sportsku Srbiju. Njegov veliki prijatelj i saigrač iz Partizana Milko Đurovski, koji živi u Sloveniji, bio je šokiran informacijom koja je u petak prostrujala Beogradom, a onda i regionom.

foto: www.partizan.rs

- Nisam mogao da verujem kada sam čuo. Šta ti je život? Bio je veličina kao čovek i fudbaler. U četvrtak smo se čuli, rekao je da će doći u Sloveniju, da gleda neke igrače jer je bio skaut Partizana. Radovao sam se tom susretu. Uške je bio genijalac, mnogo sam ga voleo. Bili smo cimeri u Partizanu. O Bože, kakav je život... Na žalost, nema više mog Ušketa - sa setom u glasu pričao je za Kurir Milko Đurovski.

Nebojša Vučićević bio je omiljen lik među sportistima.

- Druženje sa njim bilo je pravo uživanje. Voleli smo da izađemo, i kada smo bili mladi, ali i sada. Nikada nije pio i pušio, za razliku od mene. Sve je to kod njega bilo umereno. Kad god bih došao u Beograd videli bismo se i to na njegovom Dorćolu. Tu se osećao najbolje. Voleo je muziku, stalno mi je slao video poruke iz provoda. Uživao je u životu. Kad to kažem, ne mislim na alkohol i cigarete... Znao je da se dobro provede i bez toga.

foto: Marina Lopičić

Milko Đurovski teško se miri sa gubitkom velikog prijatelja.

- Mi nismo gledali na fudbal kao na laku zaradu, već kao na igru i zabavu. Kao čovek, Uške je bio veliki, iskren prijatelj. Danas nema takvih ljudi, kakav je bio Uške, jedinstven i poseban. Dorćolac, pravi! Voleo je svoj kraj, bio je beogradsko dete. Uvek se trudio da pomogne, bio je šmeker u pravom smislu te reči. Znao je da podmetne svoja leđa za druge. Ne pričam ovo što ga više nema, već što je to istina. Sećam se da je bio dobar sa Džejom i dosta pevača. Džej i Uške su bili dorćolci, družili su se još od mladosti.

foto: Dragana Udovičić

Milko otkriva neke pojedinosti koje nisu bile dosad poznate.

- Čuo sam da je imao nekih zdravstvenih problema. Ali, kad smo se poslednji put čuli, nije mi se žalio. Voleo je da igra mali fudbal. I to sa 60 godina. Trebalo je da pripazi, ali je njega vuklo srce ka lopti koju je voleo najviše na svetu. Za njega je sve to bilo samo igra - završio je Milko Đurovski.

foto: www.partizan.rs

Milko Đurovski i Nebojša Vučićević igrali su zajedno za Partizan tri godine, od 1986. do 1989. godine. Zajedno su osvojili titulu u sezoni 1986/1987. i Kup Jugoslavije 1988/1989.

Kurir sport/A. Radonić