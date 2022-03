VAN GAL ŽESTOKO OPLEO PO FIFA: Zanima ih samo novac, smešno je što se SP igra u Kataru!

Selektor Holandije Luj van Gal brutalno je isprozivao krovnu organizaciju svetskog fudbala.

Holanđanin smatra da je "smešno" što se Mundijal održava u Kataru.

"Smešno je što ćemo igrati u Kataru. FIFA kaže da joj je cilj da razvija fudbal u toj zemlji. Kako se to razvija fudbal? Organizacijom turnira? To je glupost. Znamo da je reč o novcu i komercijalnim interesima. To je ono što je važno za FIFA", rekao je Van Gal.

Podsetimo, Holandija je izborila plasman na Svetsko prvenstvo koje se od 21. novembra do 18. decembra održava u Kataru.

Kurir sport