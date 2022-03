MOĆNA PIKSIJEVA SRBIJA! Kosanović ocenjuje: Delujemo odgovorno i disciplinovano, PEVANJE HIMNE je stvar vaspitanja!

Prijateljska utakmica protiv Mađarske i pobeda nije realan pokazatelj koliko fudbalska selekcija Srbije može u ovom trenutku, mišljenje je Milorada Kosanovića, priznatog i iskusnog srpskog trenera.

"Orlovi" su u Budimpešti lako savladali susede minimalnim rezultatom, utisak je sa pola snage i gasa, onako rutinski.

- Ono što treba pozdraviti u utakmici protiv Mađarske jeste pristup momaka, odnos prema lopti i protivniku. Igre je bilo malo manje. Što je i normalno. Ne volim da komentarišem prijateljske utakmice, pošto se tu ne vidi ništa ozbijno. Momci su odradili ozbiljan trening. Najvažnije od svega je ponašanje momaka, disciplina i odgovornost, maksimalni pristup, to raduje - priča za Kurir Milorad Kosanović.

Reprezentacija sa Draganom Stojkovićem kao selektorom deluje drugačije u odnosu na prethodni period.

- Čoveka treba pustiti da radi, onako kao on misli, da mu se niko ne meša. Koliko ga poznajem, a mislim da ga dobro znam, on to neće ni dozvoliti. Jedino će Dika (Stevan Stojanović op.a.) moći nešto da kaže... Ha, ha, ha... Sve ide kako treba, mnogo je bolje nego kako smo pretpostavljali. Ne treba da previše hvalimo, pravimo neko čudo... Okom se vidi da je odnos prema igri timu unutar reprezentacije drugačiji i to je dobra stvar.

Žreb za SP u Kataru je 1. aprila u Dohi, pitanje je koliko Srbi mogu tamo.

- Zavisi od hiljadu stvari, sa kim smo u grupi, kad igramo koju utakmicu... Došli smo u svetski vrh. Nema onih između, slabijih, tu su samo odabrani, kao mi, ili bolji od nas. Kad kažem bolji od nas, mislim na papiru i kakve rezultate prave. Od prvog momenta mora da se gazi punom snagom. Ne idem u kladionicu, ne znam koliko možemo. Treba Piksiju i momcima poželeti da urade što više mogu. To im želim od srca. Da budu najbolji ako mogu. Opet, treba biti realan, imamo tim koji se tek sada formirao. Hvala Bogu, pa to dobrio ide.

Duh patriotizma veoma je važan u svakom sportu.

- Pevati himnu, to je deo vaspitanja, odnosa prema svojoj zemlji. Opet, to nije mera. Mera je kako ti momci stoje na terenu, kako se odnose prema lopti, kad je u posedu protivnika, u njihovim nogama. Deluju kao kompaktna celina. To su mladi momci kojima znači da u ekipi imaju koheziju koja im donosi rezultat i samopoštovanje. Nisu bez nacionalnih osećanja, bez obzira što zarađuju velike pare i igraju napolju.

Utakmica protiv Danske biće igrana 29. marta u Kopenhagenu.

- Videćemo protiv Danske hoće li to biti ozbiljnije nego protiv Mađarske. Danci deluju kao kvalitetniji protivnik. To će možda biti poluprijateljska utakmica. Važan meč za nas, ali neće dati neke velike odgovore - jasan je Milorad Kosanović.

Kurir sport/A. Radonić