UZDRMAO FUDBALSKU SRBIJU! ŠOKATNO OBJAŠNJENJE SUDIJSKOG EKSPERTA: Evo zašto sudija nije dao crveni karton na meču Čuka - Partizan

Nekadašnji sudija Raka Đurović dao je svoje viđenje situcije u 11. minutu kada je Kovačević kao poslednji igrač odbrane oborio Rikarda.

Sudija Simović pokazao je za taj prekršaj žuti karton fudbaleru Čukaričkog.

- To je situacija gde mora da se vadi crveni karton. Pravilo kaže da sudija to procenjuje, ako je recimo situacija na centru igrališta, uz aut liniju, pa postoji šansa da ga poslednji odbrambeni stigne, onda ima rezona da bude žuti karton, ali u ovoj situaciji, kada je igrač u punom naletu, on to pregazi i čas posla je ispred kaznenog prostora sam ispred golmana, kada ga u takvoj situaciji faulirate, to je crveni karton - rekao je Raka Đurović za portal Telgraf.

Utisak je da je fudbaler Čuke slučajno faulirao Rikarda...

- Nema slučajno, to ne opravdava ništa, pa 90 odsto penala se desi slučajno, jer igrač nema nameru da faulira protivnika.

U VAR sobi bili su Marko Ivković i Goran Beljin.

- Oni su neiskusne sudije, a Simović je sudija koji ima autoritet, internacionalac je i očigledno nisu želeli da se mešaju i podrivaju reputaciju - zaključio je Đurović.

