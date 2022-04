MEČ ZA PAMĆENJE, MEČ ZA ISTORIJU: Fudbalerke Srbije dočekuju višestruke šampionke sveta!

Najbolje fudbalerke Srbije danas od 16.00 časova u Staroj Pazovi igraju važan meč u kvalifikacijama za Mundijal protiv višestrukih šampionki sveta, slekcije Nemačke.

Srpski ženski reprezentativni fudbal nalazi se u velikoj ekspanziji, naše devojke beleže impresivne rezultate u kvalifikacijama i na dobrom su putu da izbore baraž za odlazak na najveću i najznačajniju smotru svetskog fudbala, koja se 2023. godine održava u Australiji i na Novom Zelandu.

Dobar rezultat protiv moćnih Nemica mogao bi naše devojke značajno da približi cilju.

- Očekuje nas spektakl, meč protiv reprezentacije koja predstavlja velesilu u muškom, ali i ženskom fudbalu. Nadam se da ćemo uspeti da učinimo nešto veliko. Nemačka je svakako favorit, ali reprezentacija Srbije pokazala je da može da igra protiv svake selekcije. Ne plašimo se velikih selekcija, sazreli smo kao tim, mnogo smo porasli i s pravom se nadamo lepim stvarima. Verujem u devojke, verujem u ovo što one rade, pokazale su kvalitet u ovim kvalifikacijama - kaže selektor Predrag Grozdanović i dodaje:

- Pokušaće da naprave jedan jedan veliki rezultat, rezultat koji bi ušao u istoriju ženskog fudbala. Do sada smo ostvarili svoj cilj, a to je da dođemo u situaciju da se borimo za baraž sa selekcijom Portugalije.

Odlazak u baraž za plasman na Svetsko prvenstvo predstavljao bi najveći uspeh u istoriji ženskog reprezentativnog fudbala u Srbiji.

- Taj meč se igra u septembru, a ukoliko bi slavili, definitivno bi ostvarili najveći uspeh u istoriji ženskog fudbala u Srbiji. Plasman u baraž koji se igra u oktobru doneo bi novo uzbuđenje i priliku da ostvarimo svoje snove. Srbija ima nešto što druge reprezentacije nemaju i mislim da će devojke sutra to i pokazati na terenu. Da će jedna svetska velesila u fudbalu imato problema sa Srbijom - poručio je selektor naše reprezentacije.

LIDER TIMA

Kapiten tima i pravi lider ove reprezentacije, sjajna Violeta Slović, otkriva da tim, nakon šest vezanih trijumfa, puca od samopouzdanja pred okršaj sa Nemačkom.

- Respektujemo selekciju Nemačke, ali znamo koliko smo do sada rada uložili kako bi došli u situaciju da se borimo ta baraž. Moramo biti strpljivi i čekati svoje šanse koje će se ukazati. To je put do pozitivnog rezultata. Devojke su svesne značaja ovog meča i na neki način sudbina ženskog fudbala je u našim rukama. Želimo da postignemo istorijski rezultata i budemo prva generacija koja će učestvovati na najvećem takmičenju, - ističe Violeta.