ŠTA SE DEŠAVA U MANČESTER JUNAJTEDU? Fudbaler "crvenih đavola" izneo PRLJAV VEŠ!

Nakon dva bolna poraza od Liverpula i Arsenala šanse Junajteda da završi među prva četiri I plasira se u Ligu šampiona svedene su na puku teoriju,a amtmosfera klubu najblaže rečeno nije dobra.

"Postoji puno problema u vezi sa igračima, stručnim štabom i svima na višim pozicijama. U pitanju je ponos na terenu. "Dajte sve od sebe, svi". Mnogo toga se trenutno dešava u klubu. Kada smo se vratili u svlačionicu, bilo je "idemo kući da se pogledamo u ogledalo". Ne možeš da odeš kući zadovoljan sa time što si primio tri gola u gostima protiv Arsenala kada si zaslužio da pobediš.", rekao je Skot Mektominej

Mladi Škotlanđanin je vidno revoltiran.

"Za nas su problem poverenje u sebe, nedostatak samopouzdanja... Možete to da vidite u poslednja dva meseca. Imali smo polupristojnu utakmicu, ali i tada je to bilo zahvaljujući veri, koja je tako bitna u fudbalu. Toga jednostavno nema. Manjak hrabrosti. Na to se sve svodi - na osnove fudbala. Teško je govoriti sada, zato što je u igri puno emocija. Sve se svodi na osnove, a mi ih nikada ne primenjujemo dovoljno dobro na velikim utakmicama u poslednje vreme.", objasnio je Mektominej

