RAMAZAN SPOJIO VEČITE: Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana na večeri kod MUFTIJE Mustafe Jusufspahića!

Muftija beogradske Islamske zajednice Srbije, glavni vojni imam Vojske Srbije i izvršni direktor Halal agencije Srbije Mustafa Jusufspahić uradio je ono što retko ko može - za zajedničkim stolom je okupio fudbalere Crvene zvezde i Partizana.

foto: Printskrin/Tviter

Mustafa efendi Jusufspahić ugostio je u Beogradu u Bajrakli džamiji El Fardu Bena, Sakua Sanoga i Aksela Bakajoka iz Crvene zvezde, te Bibarsa Natha iz Partizana. Četvorica fudbalera pozvani su na iftar tokom meseca Ramazana, kada muslimani obeduju nakon celodnevnog posta.

Beogradski muftija pohvalio se preko društvenih mreža fotografijama na kojima se vidi kako je sa svojim prijateljima ugostio fudbalere "večitih rivala" na večeri.

Večeras smo se družili sa igračima Crvene Zvezde i Partizana.🤲❤️ pic.twitter.com/jyWIZZoFf2 — Mustafa Jusufspahic (@MJusufspahic) April 28, 2022

Muftija Mustafa Jusufspahić trenirao je u mladosti fudbal u Partizanu i veliki je navijač tog kluba, kao i njegov brat Muhamed Jusufspahić, predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije i ambasador Republike Srbije u Saudijskoj Arabiji.

Jednom prilikom Mustafa Jusufspahić otkrio je da je bio na probi u Crvenoj zvezdi.

- Veliki sam navijač Partizana i trenirao sam fudbal u tom klubu, a svojevremeno sam bio na probi i u Crvenoj zvezdi. U to vreme, Vladimir Cvetković je bio sekretar, Dragan Džajić direktor, a Velibor Vasović trener. Imao sam tada 17-18 godina, već sam se preselio u Sarajevo, gde sam upisao Medresu, i dobio sam poziv da dođem na Marakanu. Mislio sam da ću igrati s vršnjacima, ali sam se prešao. Došao sam na trening i tamo su me sačekali Dragan Stojković, Vladan Lukić, Refik Šabanadžović… Najbolji igrači Jugoslavije - prisetio se Jusufspahić i dodao:

foto: Zorana Jevtić

- Probna utakmica je bila zakazana u Zrenjaninu, ali kako sam bio registrovan za Sarajevo, nisam smeo da igram pod svojim imenom, već sam nastupao kao Janković. Na tribinama je bio i očev prijatelj iz tog grada koji je držao poslastičarnicu i koji je, kad me je video, počeo da viče: „Mustafa, Mustafa“. Na poluvremenu mi je legendarni Bora Kostić, koji je vodio meč, rekao: „Dobar si, ali vidim da te ovde dobro poznaju“, i zamenio me. Često u šali kažem: „I meni su vikali "Mustafa" s tribina, ali se nikada nisam ljutio. Tek kasnije su to počeli da viču Vladimiru Stojkoviću.

Ramazan predstavlja najvažniji i najsvetiji mesec islamske vere, a počeo je 2. aprila i traje 30 dana, odnosno do 2. maja. To je mesec posta tokom kojeg se vernici islamske veroispovesti uzdržavaju od hrane, pića, seksualnih odnosa, kao i loših misli i dela, i to od jutra (sufura) do večeri (iftara) kako bi se postigla veća svest o Bogu. Prema islamskoj veri, Ramazan je mesec u kojem su poslaniku Muhamedu objavljeni prvi ajeti Kurana pre više od 1.400 godina i osim posta, predstavlja mesec molitve, milosti i praštanja.

Kurir sport