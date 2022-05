BAVARCI NA STUBU SRAMA: Fudbaleri Bajerna na meti kritika zbog puta na Ibicu

Bajern je osvojio svoju desetu uzastopnu titulu šampiona Nemačke tri kola pre kraja šampionata, a zatim je u subotu izgubio od Majnca sa 3:1.

Bavarski tim je imao sreće da ne izgubi i ubedljivije pošto je Majnc još četiri puta pogodio okvir gola.

Uprkos porazu, trener Bajerna Julijan Nagelsman je ostao pri planu da svojim igračima da slobodne dane što je većina njih iskoristila tako što je otputovala na Ibicu.

Legendarni fudbaler Bajerna Lotar Mateus osudio je takav potez igrača posle loše igre protiv Majnca.

"Da sam na mestu Julijana Nagelsmana preduzeo bih oštrije mere i ukinuo bih slobodne dane posle takve utakmice", rekao je Mateus.

Nagelsman je još ranije najavio da će u preostale tri utakmice protiv Majnca, Štutgarta i Volfsburga rotirati tim i da će šansu dati igračima koji su ove sezone imali manju minutažu.

Za razliku od Majnca i Volfsburga koji nemaju za šta da se bore do kraja sezone, Štutgart se bori za opstanak u Bundesligi. Štutgart je ima samo dva boda više od Arminije, dok Herta ima samo četiri boda više od Štutgarta i još nije sigurna.

Trener Herte Feliks Magat već je doveo u pitanje profesionalizam igrača Bajerna posle osvajanja titule.

"Sezona traje do poslednjeg kola. Ne znam kako onda jedan tim može da kaže: 'Ne, nećemo da igramo do kraja sezone, završićemo tri nedelje ranije'", rekao je Magat koji je vodio Bajern do "duple krune" 2005. i 2006. godine.

Nagelsman je reagovao na Magatovu izjavu posle poraza od Majnca rekavši da je "veoma pametno od njega", ali je iskusan trener odmah odgovorio posle lošeg nastupa Bajerna u Majncu i putovanja igrača na Ibicu.

"Nikada ne bih dozvolio tako nešto. To mi nikada ne bi palo na pamet. Razumljivo je slaviti titulu, ali ne tri nedelje", rekao je Magat za Bild u nedelju.

Sportski direktor Bajerna Hasan Salihamidžić branio je igrače, rekavši da je putovanje bilo dogovoreno pre poraza od Majnca i odbacio je bilo kakve sumnje u vezi sa stavom igrača prema preostalim utakmicama u Bundesligi.

"Apsolutno je jasno da će naši igrači dati sve od sebe u nedelju protiv Štutgarta", rekao je Salihamidžić.

