SUDIJA JE PLAĆEN, POKRADENI SMO! Džigi Ninković napravio haos u Kragujevcu, pa ŠOKIRAO javnost izjavom: Igramo NAMEŠTENE utakmice

Fudbaler Proletera, Nikola Ninković, imao je šokantan komentar nakon utakmice protiv Radničkog.

Proleter je u Kragujevcu izgubio rezultatom 2:1, iako je do 86. minuta imao prednost, a Ninković je nakon drugog gola Radničkog pobesneo pa je šutnuo Marka Mirića u trenutku kada je bio na zemlji.

Nakon utakmice je poručio da je njegova ekipa pokradena, a da je glavni sudija, Milan Mitić plaćen za to.

- Kod prvog gola lopta je izašla u gol-aut. Arbitar je svirao nepostojeći korner, posle čega su izjednačili. Znam da će se sada situacija primiriti, biće normalnog suđenja, ali sve će to trajati dan-dva i 'ajmo Jovo nanovo. Nema ovde prosperiteta mladim igračima. Prinuđeni su da igraju utakmice u kojima se unapred zna pobednik. Dovoljno je reći da je sudija za nas prvi faul svirao u 68. minutu u utakmici punoj startova i naboja, a domaćinu svaki najmanji kontakt, koji se u bilo kojoj iole ozbiljnijoj i jačoj ligi ne bi svirao. Nadamnom nije dosuđen čist penal! Zašto postoji VAR?! Nisu hteli ni da gledaju sporan detalj - rekao je Ninković za "Informer" i dodao:

- Nije trebalo ni da dolazimo u Kragujevac! Unapred smo biti osuđeni na poraz. Ovo što smo danas preživeli, nema ni u Zimbabveu, takva sudijska nepravda... Ne zbog mog isključenja, crveni je bio zaslužen, ali golovi koje je postigao Radnički su u najmanju ruku smešni. Pobedonosni gol Radničkog neću ni da komentarišem. Dečko nosi rukom loptu i pogađa mrežu! Aposlutno smo pokradeni, ali ne ljutim se na sudiju, on je plaćen da to odradi. Očito smo morali da izgubimo! Moram sve da kažem, pa nek budem kažnjen, ali dosta mi je više. I mi igrači Proletera imamo porodice, živimo od fudbala, sportisti smo, to bi trebalo da bude dobra stvar, međutim, sve se svodi na mutne radnje koje traju godinama. Unapred se sve zna, ko je šampion, a ko ispada.

Bilo je i incidenata od strane navijača na stadionu "Čika Dača".

- Čak tri puta navijači Radničkog preskaču tribinu, ulaze na teren i gađaju nas. Jedan od njih udara našeg igrača, a sudija umesto da prekine utakmicu i isprazni taj deo, moli ih da se vrate! To nema nigde na svetu. Nastavio je utakmicu kao da se ništa nije desilo. Zato pitam - ima li ovde reda i šta sve treba da se desi da bi nastale neke promene u našem fudbalu? Bar što se zaštite aktera utakmice tiče. U Engleskoj nemaju ograde, ali se za ulazak ide na višegodišnju robiju, ovde radi ko šta hoće.

Nekadašnji fudbaler Partizana je poručio i da je uputio izvinjenje Miriću za ono što se desilo u finišu utakmice.

- Izvinio sam se Marku za to što sam mu uradio, sve je bilo zbog situacijje koja je vladala. Ponavljam, crveni je opravdan, ali sve ostalo nije. Čestitao sam i Nenadu Lalatoviću na pobedi, kao i većini igrača Radničkog sa kojima sam od ranije prijatelj. Najviše bih voleo da sam rekao posle utakmice kako su Kragujevčani bili bolji, mi podbacili, ja odigrao loše i kako smo zasluženo izgubili. Ali nije tako, pokradeni smo i to je cela istina - zaključio je Nikola Ninković.

