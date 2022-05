KLOP ODGOVORIO GVARDIOLI: Samo polovina grada Liverpula navija da mi osvojimo titulu

Siti je prvi na tabeli Premijer lige sa 86 bodova, tri više od Liverpula. Posle pobede protiv Njukasla (5:0) u nedelju Gvardiola je rekao da "svi u ovoj zemlji navijaju za Liverpul, mediji i svi ostali".

Klop, čija je ekipa u subotu odgirala nerešeno 1:1 protiv Totenhema, rekao je da samo polovina grada Liverpula želi da njegova ekipa osvoji titulu.

"Živim u Liverpulu i da, ovde mnogo ljudi želi da osvojimo ligu, to je tačno, ali čak i ovde, to je samo 50 odsto. Kao trener i to sam iskusio posle utakmice protiv Totenhema, bili smo pod velikim uticajem utakmice, situacije, a posle meča rekao sam: 'Igraju kako igraju, a tek su peti na tabeli'. To sam mislio u tom trenutku i izuzetno poštujem Antonija (Kontea) i sve što radi", rekao je Klop preneo je Skaj.

Navijače Liverpula naljutila je izjava Gvardiole da Liverpul ima "neverovatnu istoriju u evropskim takmičenjima, ali ne i u Premijer ligi, pošto je u poslednjih 30 godina samo jednom bio šampion".

Klop je podsetio da je Gvardiola to izjavio nekoliko dana posle eliminacije Sitija iz Lige šampiona, u dvomeču protiv Real Madrida.

"Posle ispadanja iz Lige šampiona, to je već dovoljno teško podneti, a naravno, Liverpul je u finalu. Imali smo izjave: 'Oni su igrali protiv Viljareala, a mi protiv Reala'. On (Gvardiola) je u pravu, ja sam bio u pravu za peto mesto i Totenhem i on je u pravu, osvojili smo titulu u Premijer ligi samo jednom", rekao je Klop.

"Nemam pojma da li cela zemlja navija za nas, nemam takav utisak kada odemo da igramo utakmice, naprotiv. Možda on zna više o tome nego ja", dodao je nemački trener.

Do kraja šampionata ostalo je da se odigraju tri utakmice.

"Jasno je da borba nije gotova pošto obe ekipe imaju po tri utakmice do kraja, a moja briga je kako možemo da dobijemo naše utakmice. Apsolutno nemamo uticaja na to kako Siti igra. Sve dok je titula u dometu, zašto bismo prestali da verujemo?", naveo je Klop.

Beta