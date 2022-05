DI MARIJA OTKRIVA: Mesi ne obraća pažnju na ZVIŽDUKE navijača Pari Sen Žermena!

Fudbaler Pari Sen Žermena Anhel Di Marija rekao je da njegov saigrač Lionel Mesi ne obraća pažnju na zvižduke domaćih navijača.

Mesi je na početku sezone kao slobodan igrač iz Barselone prešao u Pari Sen Žermen i postigao je samo devet golova u 32 utakmice u svim takmičenjima.

Jednom od najboljih fudbalera svih vremena navijači su zviždali tokom prethodnih utakmica, uključujući i u duelu protiv Real Madrida u Ligi šampiona, što je začudilo Di Mariju.

Kako je preneo sajt Gol, Di Marija razume da su navijači razočarani zbog novog neuspeha u Ligi šampiona, ali ne misli da bi Mesi trebalo da bude meta.

"Zviždi se najboljem fudbaleru sveta... Teško je poverovati. Ali ovde u klubu, ljudi, vatreni navijači, oni su zahtevni, vrlo strastveni. Vide da najbolji igrači dolaze u klub, a mi smo onda eliminisani u osmini finala Lige šampiona, normalno je da su razočarani. To se svuda dešava", rekao je Di Marija za argentinsku radio stanicu Urbana Plej FM. ;

"Ovde se to dogadja najboljem na svetu. Leo ne obraća pažnju, to je detalj. To je fudbal. Znamo da to mora da bude tako. Moramo da budemo jaki. To je fudbal, takve stvari se dešavaju", dodao je argentinski fudbaler.

Di Marija je sedam godina u Pari Sen Žermenu, u junu mu ističe ugovor, a Juventus mu je ponudio jednogodišnji ugovor. Spekuliše se i da bi 34-godišnji fudbaler mogao da se vrati u Argentinu, ali on želi da igra u jakom klubu kako bi se izborio za mesto u reprezentaciji za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Takodje, Pari Sen Žermen ima mogućnost da aktivira klauzulu u ugovoru i produži saradnju sa Di Marijom na još jednu sezonu.

"Ugovor ističe u junu, a ideja je da ostanem ovde. Voleo bih da moja poslednja godina u Evropi bude u Parizu. Ne znam da li klub isto želi. Postoji predugovor, videćemo da li ćemo potpisati ili ću razmotriti mogućnost da predjem u neki drugi evropski tim, kako bi na najbolji način dočekao Svetsko prvenstvo, ako budem pozvan", naveo je Di Marija.

