PIKSI POSLE MNOGO GODINA OTKRIO VELIKU TAJNU Zvezdaši će zanemeti posle ove priče: Dejo odbio NEVEROVATNU PONUDU!

Piksi predložio - Dejo odbio!

Na promociji knjige "Piksi - sve za 10" autora Nebojše Petrovića, Dragan Stojković Piksi je otkrio da je u vreme dok je bio predsednik Crvene zvezde želeo da predloži da Dejan Savićević bude 6. Zvezdina zvezda, ali to se nije dogodilo jer popularni "Genije" nije želeo.

"Nisam zvanično predložio, ali jeste… Ja sam takvog mišljenja, a verujem da i mnogi drugi misle tako. Dejan je sa rezultatima koje je napravio, a bio je perjanica tima koji je osvojio KEŠ, trebalo i moralo da ponese to priznanje. Uz poštovanje svih, mislim da je on bio nivo iznad. U mom životu i karijeri nije postojala sujeta. Sticajem okolnosti sam postao predsednik Crvene zvezde i u jednom razgovoru sam predložio Savićevića, međutim - istina je da je on to odbio! Pokušavao sam da ga ubedim, ali to je Dejan Savićević. To je istina oko toga, on nije hteo", otkrio je Dragan Stojković.

Nekoliko godina kasnije kompletan tim Crvene zvezde koji je ostvario najveće uspehe u istoriji kluba proglašen je za 6. Zvezdinu zvedu. Ta odluka doneta je nakon Piksijevog odlaska sa Marakane, dok je na čelu kluba bio Vladan Lukić.

Kurir sport/Mondo