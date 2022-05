STANOJEVIĆ JE TITULU IZGUBIO NA MARAKANI U FEBRUARU! Brutalni Dragan Đurić: Niko ti ništa nije oteo, NEMAŠ TIM, ćutiš kao STRINA!

Dragan Đurić, nekadašnji predsednik FK Partizan, ostaće upisan u istoriji kluba kao jedan od najtrofjenijih čelnika. Zato je njegov sud o aktuelnoj sezoni crno-belih bez trofeja, treću godinu zaredom, više nego merodavan.

Dragan Đurić zamera treneru Partizana Aleksandru Stanojeviću na kuknjavi kroz medije. Smatra da su crno-beli trebalo da makar u jednom od četiri meča pobede Crvenu zvezdu.

- Znao sam da će Stanojević da ide. Bilo je logično. Dve godine nije uradio ništa. Realno, on je izgubio titulu na Marakani u februaru. Tamo je bio nadigran i poražen. Bila je to najlošija utakmica Partizana ove sezone. Lako je pobeđivati divlje klubove, hajde, pobedi ti jedan ozbiljan klub kao što je Zvezda! Za njega je najbolje što je otišao.

Osvrnuo se na njegove medijske nastupe i priču da je Partizanu oteta titula.

- Alibi priča! Što meni neko nije oteo trofej? Moraš imati tim! Te priče otele mu sudije... Ma, hajte, molim vas. Kakvo je suđenje imao u derbijima? U ovom poslednjem. Ne treba kukati, nije to stil Partizana. Moraš biti realan. Ako si izgubio, priznaj. Napravi analizu. Imaš loš tim. Znam šta pričam, tom Stanojeviću sam bio predsednik.

Prisetio se Đurić svog vremena u Partizanu.

- Doveo sam Tejga i Adiju Stanojeviću. Sad posebno apostrofiram Adiju, jer je on u to vreme bio jedan od najbržih i najboljih igrača. Samo ja znam uz koliko problema sam ga doveo iz Milana. Velikog Milana! E, takve igrače je dovodio Partizan. A Adija tom Stanojeviću nije valjao. Imali smo Moreiru, Dijaru, Ljajića... A, šta sada ima Partizan? Polovne i istrošene igrače. Majstore, ne možeš to da radiš! Bunio se Stanojević u moje vreme, a sada ćuti kao neka strina - zaključio je Đurić u svom stilu.

