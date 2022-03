PARTIZAN IMA SPREMNU ZAMENU ZA STANOJEVIĆA: Radi se o iskusnom treneru, VOJNIKU KLUBA!

Hoće li Aleksandar Stanojević ostati trener fudbalera Partizana zavisiće najviše od toga, da li će uspeti da vrati titulu u Humsku. Iako ima važeći ugovor sa crno-belima, to nije garant nastavka saradnje.

Nekadašnji fudbaler Partizana i selektor reprezentacije Crne Gore u preiodu od 2011. do 2015. godine Branko Brnović (54) ubeđen je da će on biti sledeći šef struke u Humskoj. Da li će se to desiti na leto, ili u nakom narednom periodu, ostaje da vidimo.

- Bio sam dva puta blizu da preuzmem Partizan, nažalost, to se nije ostvarilo. Cenim sadašnjeg trenera, usput, nadam se da ću najduže za godinu postati trener Partizana. Ako dotad ne budem ili ako, pak, ne budem pronašao adekvatan angažman, najverovatnije ostaću bez želje i volje da nastavim s trenerskim poslom. Ima još stvari u životu kojima bih mogao da se bavim - rekao je Brnović za Sportski žurnal.

Njegov dečački san bio je da obuče dres Partizana, što je i ostvario. Danas sanja jedan drugi san.

- Oduvek sam bio navijač Partizana. Igrama u Podgorici preporučio sam se Beograđanima, tadašnji trener Ivica Osim me je poznavao iz reprezentacije i imao želju da dovede u Humsku. Prvih mesec dana nije bilo lako zbog paklenog rada. Imao sam sreću da je tu već bio Predrag Mijatović i olakšao mi mnogo adaptaciju. Kasnije je sve krenulo kako treba, radio sam šta sam voleo i bio deo voljenog kluba.

Zanimljivo, sin Branka Brnovića Marko, nosi dres Partizana. Igra na poziciji napadača.

- Moj sin ima 18 godina i potpisao je trogodišnji ugovor s Partizanom. Sad je na pozajmici u Teleoptiku kod Alberta Nađa. Talentovaniji je od mene, drugi tako kažu. Videćemo, najviše od njega zavisi. Ako bude vredno radio, nadam se da će volja i želja za uspehom doprineti da ostvari lepu karijeru - nema dilemu Branko Brnović.

Branko Brnović nosio je dres Partizana od 1991. do 1994. godine, upisao je 88 utakmica za crno-bele i dao je jedan gol. Njegov brat Dragoljub takođe je igrao za Partizan u sezoni 1988/1989.

