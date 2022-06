KAKAV PREOKRET: Ilija Stolica novi trener Partizana!

U igri je do poslednjeg mometa bio bivši as i trener crno-belih Savo Milošević, ali ljudi iz kluba su prelomili i rešili da daju šansu Stolici

Odluka je pala! Srpski fudbalski stručnjak Ilija Stolica biće novi trener Partizana!

Stolica je danas postigao dogovor sa klubom iz Humske i potpisaće ugovor na dve godine.

Promocija novog trenera Partizana održaće se u četvrtak u 15 časova u prostorijama kluba na stadionu u Humskoj.

Posle dugog vaganja u Partizanu su presekli i odlučili da daju šansu 43-godišnjem fudbalskom stručnjaku. Naime, do poslednjeg momenta favorit za mesto trenera bio je bivši as i trener crno-belih Savo Milošević, međutim, Stolica je uspeo da ubedi sportskog direktora Ivicu Ilieva i ljude iz kluba da je on trenutno pravi čovek za taj posao.

U svojoj dosadašnjoj trenerskoj karijeri Stolica je samostalno vodio Voždovac, Vojvodinu i ljubljansku Olimpiju. Takođe, bio je selektor Srbije za igrače do 21 godine, a kratko je bio i v.d. selektora seniorske reprezentacije.

Zanimljivo, Stolica je već radio kao trener u Partizanu, u sezoni 2014/2015. bio je asistent Zoranu Milinkoviću.

